Horner et Waché tenus pour responsables de la chute de Red Bull Racing

Ralf Schumacher a critiqué l’actuel directeur technique F1 de Red Bull, Pierre Waché, affirmant qu’il n’était pas à la hauteur de son prédécesseur, Adrian Newey.

Red Bull a perdu plusieurs membres clés de son équipe technique en Formule 1 au profit d’écuries concurrentes ces dernières années : le designer en chef Rob Marshall, le directeur de la stratégie de course Will Courtenay et le directeur sportif Jonathan Wheatley ont tous quitté l’écurie de Milton Keynes.

Mais le plus grand revers pour Red Bull a été le départ de son gourou, Newey, qui a rejoint Aston Martin en mars après avoir rejoint l’écurie de Milton Keynes depuis ses débuts en 2006.

Cet exode a coïncidé avec une baisse de forme pour Red Bull, qui a chuté à la troisième place du championnat des constructeurs l’an dernier et n’a une fois de plus pas réussi à produire une F1 à la fois rapide et facile à piloter.

Après le départ de Newey, Wheatley et des autres, Red Bull a largement promu les talents en interne, Waché assumant la responsabilité globale de la RB21, la monoplace 2025.

Schumacher estime que Red Bull commence à ressentir les effets de l’absence de Newey, pointant du doigt Waché pour ses difficultés actuelles.

"À mon avis, Pierre Waché n’est tout simplement pas Adrian Newey. Par conséquent, ce sera difficile pour Red Bull dans les années à venir."

Schumacher estime que le directeur de l’équipe, Christian Horner, est à l’origine des difficultés de l’équipe, ajoutant que le Britannique n’aurait jamais dû laisser une personne aussi talentueuse que Newey échapper à l’équipe.

"Il a bâti toute l’équipe et, avec le Dr Helmut Marko, il en est responsable. Il aurait dû s’en rendre compte. Et il n’aurait jamais dû perdre Adrian Newey."

Horner a été au cœur d’un scandale pendant une grande partie de l’année 2024, une employée l’accusant de comportement inapproprié. Horner a finalement été blanchi de toutes les accusations après une enquête, mais toute cette saga a commencé à détruire l’équipe selon Schumacher

"C’est un problème de management classique chez Red Bull. Quand on voit que les choses se passent comme elles le font et qu’on se dit qu’on n’a plus besoin de telle ou telle personne, c’est là que tout commence. Je pense que Christian Horner a dépassé ses limites et qu’il est désormais confronté à un dilemme."

"Avec lui, on a toujours l’impression qu’il fait tout pour rester à bord du navire. Et je ne sais pas si c’est toujours une bonne chose."