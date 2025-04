Réunions, méthodes : ce que Verstappen a exigé de Red Bull pour reprendre le dessus

C’est bien Max Verstappen qui a lancé la récente réunion technique d’urgence à l’usine Red Bull de Milton Keynes, juste avant sa première victoire décisive depuis la pole à Suzuka. Et il a tenu à ce que cette réunion se fasse avec une exigence particulière : aucune personne ne devait y participer en visio-conférence !

Compte tenu des problèmes évidents de rythme et de maniabilité de la voiture de 2025, et alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel départ du quadruple champion du monde, Verstappen récolte désormais des éloges sans précédent pour sa performance.

Quand on lui a demandé si sa performance lui paraissait aussi spéciale qu’au reste du paddock, Verstappen a répondu dimanche soir : "Oui, c’est vrai."

"C’est bien, certes, mais je suis quelqu’un qui ne fait pas attention aux aspects positifs et négatifs. Je suis juste au milieu, vous savez."

"Je suis très content de ce que je fais. Comme je l’ai dit, je ne veux même pas imaginer si j’avais été dans cette autre voiture," faisant référence à la McLaren, la voiture la plus rapide.

Red Bull a expliqué que les ingénieurs de Red Bull avaient ajusté « chaque boulon » de la RB21 tout au long du week-end, quelques jours après leur réunion technique.

"Nous avons littéralement bouleversé la voiture au niveau des réglages. Chaque boulon qui permet de modifier les réglages. Max a travaillé très dur avec l’équipe d’ingénieurs à Suzuka mais aussi à l’usine, il a imposé de nouvelles méthodes pour régler sa F1," explique Christian Horner.

Ce retournement de situation sensationnel a de nouveau suscité un certain scepticisme quant à l’état des outils de simulation utilisés par l’équipe.

"Ces questions reviennent inévitablement, et le capteur le plus important dans une voiture, c’est le pilote," admet Horner.

"Et je pense… que tout le mérite revient à l’équipe ce week-end. Au début du week-end, on avait l’impression d’être passés à côté. Nous avons réussi à placer la voiture dans une fenêtre de performance décente, puis Max Verstappen a démontré pourquoi il avait le numéro 1 sur la voiture."

Tout tourne donc autour de Max Verstappen pour le succès actuel. Et le Néerlandais explique sa méthode.

Il admet avoir insisté pour que la réunion ait lieu sur place pour tous les ingénieurs concernés, sans participation par liaison vidéo.

"Savez-vous quel est le problème mondial en ce moment ? Beaucoup de gens veulent désormais travailler de chez eux et non plus à l’usine. Je pense que c’est un gros problème. Cela rend paresseux, distrait, et on n’est pas pleinement concentré sur ce qu’on a à faire."

"Il en va de même pour nos réunions. Parfois, c’est agréable de simplement regarder les gens dans les yeux. Une communication à l’ancienne."

L’un des résultats de la réunion en présentiel de la semaine dernière a été la nomination d’un nouvel ingénieur dans le garage de Verstappen : l’ancien ingénieur de course de Sergio Pérez, Hugh Bird.

"Je travaille très bien avec GP (Gianpiero Lambiase) et j’avais aussi un autre ingénieur de performance ce week-end avec Hugh Bird. J’ai travaillé avec Hugh par le passé, jusqu’en 2020. Ça s’est très bien passé. Au final, nous avons fait les bons choix avant les qualifications."