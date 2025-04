Mercedes F1 aurait pu se ’battre pour le podium’ avec une meilleure qualif

Mercedes F1 a raté le podium pour la première fois cette saison à Suzuka, mais le bilan global de l’équipe après le Grand Prix du Japon est positif, avec la cinquième place de George Russell et la sixième d’Andrea Kimi Antonelli. Bradley Lord, représentant de l’équipe, fait le bilan d’une course encourageante.

"Nous repartons du Japon avec de bons points, mais nous avons finalement le sentiment qu’il y avait un potentiel pour en faire plus ce week-end" a déclaré Lord qui remplaçait Toto Wolff pour ce week-end au Japon.

"Suzuka est un circuit difficile pour dépasser, et la course de cette année en est un bon exemple. George semblait avoir le rythme par rapport à la Ferrari de Charles Leclerc dans les premiers tours, mais il n’avait pas la vitesse nécessaire pour le dépasser."

"Le fait d’être dans l’air sale a probablement endommagé ses pneus et il n’a donc pas pu déployer le rythme nécessaire pour effectuer l’undercut avant son arrêt. Le point positif est que, si nous étions partis plus loin et que nous pensions être au même rythme que lors des qualifications, nous aurions probablement pu nous battre pour le podium."

"Kimi, quant à lui, a franchi plusieurs étapes importantes. Il a pris confiance ce week-end sur un circuit exigeant et a obtenu un solide résultat. Il a également mené ses premiers tours en F1 et signé son premier meilleur tour en course, devenant ainsi le plus jeune pilote de l’histoire à réaliser ces exploits."

"Son évolution est encourageante et il signe une troisième solide performance consécutive en course. Nous nous dirigeons maintenant vers Bahreïn avec pour objectif de nous battre pour le podium. C’est un circuit très abrasif et ce sera un bon test pour nos progrès avec la W16."

"Un exemple de ce qui aurait pu mieux se passer"

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, note toutefois une frustration, car la W16 avait un rythme meilleur que ce qui a été affiché : "La course a été un exemple de ce qui aurait pu mieux se passer pour nous en tant qu’équipe ce week-end."

"Nous avions affiché un rythme prometteur tout le week-end, mais Suzuka est un circuit fortement axé sur les qualifications plutôt que sur la course. N’ayant pas optimisé notre séance samedi, nous savions que nous aurions une bataille difficile pour progresser significativement depuis la cinquième et la sixième place."

"Nous étions attentifs à la météo le matin de la course, mais le Grand Prix s’est finalement avéré sec, ce qui a limité les opportunités. Le deuxième facteur limitant était la durabilité des pneus, ce qui rendait la stratégie à un seul arrêt confortable pour la plupart."

"Avec George, après avoir roulé dans l’air sale de la Ferrari pendant une bonne partie de son premier relais, nous avons tenté l’undercut. Nous étions proches d’y parvenir, mais nous avons échoué de peu. Il a donc terminé cinquième, frustrant."

"Kimi a quant à lui roulé plus longtemps lors de son premier relais, puis a affiché un bon rythme dans l’air propre. Cela lui a permis non seulement de compenser l’undercut de Lewis (Hamilton), mais aussi de créer un décalage pneumatique avec ses devanciers. Il en a profité pour revenir sur George en fin de course et signer le meilleur tour. Une nouvelle performance de maturité de la part de Kimi, qui continue d’acquérir de l’expérience."

"Bahreïn est un circuit très différent de ceux que nous avons parcourus jusqu’à présent cette saison. L’asphalte abrasif représente un véritable défi pour les pneus, et ce sera un bon indicateur des progrès réalisés avec notre voiture depuis l’an dernier. Espérons que nous pourrons réaliser une bonne performance et revenir dans la lutte pour le podium."