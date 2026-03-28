Réserviste de Red Bull, Tsunoda assume son choix de ne pas courir ailleurs
Le Japonais veut rester proche de la F1 au cas où
Présent dans le paddock, mais sans baquet de titulaire, Yuki Tsunoda assume pleinement son choix de ne pas rouler dans une autre catégorie à défaut de rouler en F1. Le Japonais assure ne nourrir aucun regret après avoir accepté un rôle de pilote de réserve en 2026, préférant rester dans l’environnement de la Formule 1 plutôt que de s’engager ailleurs.
Ce week-end à Suzuka, pour son Grand Prix national, Tsunoda officie bien sûr comme réserviste pour Red Bull Racing et Racing Bulls. Une situation qu’il dit avoir choisie en toute connaissance de cause.
"Ce n’est pas que je ne peux pas courir," explique-t-il aux médias locaux. "Si je voulais courir, j’aurais pu choisir de le faire avec une autre équipe ailleurs. D’une certaine manière, j’ai choisi de ne pas courir. C’était pour rester en F1."
Un choix réfléchi, loin d’un aveu d’échec : "Je n’ai pas l’impression de ne pas pouvoir courir du tout. C’est une décision que j’ai prise en pensant à ma carrière. Donc je n’ai aucun regret."
Le pilote japonais a perdu son baquet à l’issue de la saison dernière, après avoir peiné à rivaliser avec Max Verstappen. Depuis, Isack Hadjar s’illustre aux côtés du Néerlandais, renforçant la concurrence interne.
Dans ce contexte, Tsunoda s’attache à rester utile au sein de l’équipe, que ce soit en piste ou en coulisses.
"Pour l’instant, j’accompagne l’équipe en course à partir du vendredi et je donne des conseils," précise-t-il. "Concernant le simulateur, je peux décider des jours où je veux travailler."
Un rôle dont les contours peuvent varier, mais qui lui permet de rester immergé dans le fonctionnement d’une écurie de pointe.
Malgré l’absence de compétition, Tsunoda insiste sur sa préparation, affirmant n’avoir jamais été aussi affûté.
"Physiquement, je pense être dans la meilleure forme de ma vie," assure-t-il.
Une manière de rester prêt à toute opportunité, alors que le marché des pilotes peut évoluer rapidement. Car l’ambition du Japonais reste intacte : retrouver un volant de titulaire dès que possible.
"Bien sûr, je suis très déçu de ne pas pouvoir courir devant tout le monde cette année," reconnaît-il.
"L’an prochain, j’aimerais revenir en course avec l’équipe pour laquelle je courais auparavant. Mais cette année, je vais profiter de la course en tant que spectateur, avec tout le monde."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
Notre rendez-vous habituel d’analyse post Grand Prix se déroulera ce dimanche à 18h pour évoquer avec vous la course de Suzuka.
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