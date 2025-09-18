Red Bull : Verstappen veut signer une grande première à Bakou

Red Bull arrive à Bakou avec une statistique étonnante, celle d’avoir remporté la course quatre fois, mais de ne jamais avoir signé la pole position. Sergio Pérez a remporté deux fois l’épreuve pour l’équipe, Daniel Ricciardo une fois et Max Verstappen une fois également.

Ce dernier pourrait donc signer sa première pole position en Azerbaïdjan s’il parvient à se qualifier premier, ce qui serait le 23e circuit sur lequel il inscrirait une pole. Il explique qu’une bonne qualification et donc la pole est son principal objectif, mais avec un Charles Leclerc imbattable depuis 2021, la tâche sera ardue.

"Monza a été une course incroyable pour nous et nous avons fait un grand pas en avant dans la mise au point de la voiture. Cette victoire a été un énorme coup de pouce pour tout le monde et je suis retourné à l’usine cette semaine pour fêter cela avec l’équipe" a déclaré Verstappen.

"C’était génial, et j’ai passé du temps sur le simulateur pour préparer la prochaine course. Nous sommes maintenant de retour à Bakou pour une nouvelle course à l’étranger, et c’est toujours un peu plus difficile sur un circuit urbain."

"La combinaison de virages à basse vitesse et d’une longue ligne droite principale signifie qu’il faut trouver un compromis dans les réglages, et il s’agit également de trouver le bon niveau d’appui sur l’aileron arrière. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée cette semaine et que nous serons également performants lors des qualifications."

De son côté, Yuki Tsunoda ne veut pas se laisser abattre par une reprise difficile après la pause estivale : "Monza a été une course décevante, mais j’en retiens les aspects positifs, comme nos excellentes qualifications et le fait que nous avions le rythme, si nous n’avions pas subi de dommages."

"Nous progressons de semaine en semaine, Max a montré pourquoi il est la référence avec cette victoire et nous savons que nous nous rapprochons de lui course après course" poursuit le Japonais, qui espère donc progresser de nouveau.

"Il est donc rassurant de savoir que le travail que nous accomplissons porte ses fruits d’une certaine manière. À Monza, nous n’avons finalement pas pu montrer le véritable potentiel de notre voiture, ce qui était frustrant, mais cela me donne confiance pour ce week-end."

"Les courses courtes se sont mieux déroulées que les longues en Italie, nous avons donc du travail à faire dans ce domaine et c’est quelque chose que nous évaluons afin de nous assurer que la voiture est dans la bonne fenêtre."

"Bakou est un circuit amusant et difficile, qui peut réserver beaucoup de surprises. Il faut vraiment être concentré et à fond pour en tirer le meilleur parti, et c’est ce que je vais essayer de faire ce week-end."