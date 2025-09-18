Météo F1 - GP d’Azerbaïdjan : Un temps plutôt sec, des averses possibles
La pluie ne devrait pas trop perturber les pilotes à Bakou
La Formule 1 se rend à Bakou ce week-end pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais à quelles conditions météo les pilotes peuvent-ils s’attendre ?
En 2024, une course sèche et chaude sur le circuit s’était conclue par la victoire d’Oscar Piastri pour McLaren, après une lutte très serrée contre Charles Leclerc.
En l’état actuel des choses, un week-end majoritairement sec attend les pilotes et les équipes. Quelques averses sont prévues, mais vendredi après-midi sera probablement le seul moment où la pluie pourrait survenir lorsque le circuit sera ouvert.
VENDREDI 19 SEPTEMBRE – EL1 ET EL2
Conditions : Ciel partiellement nuageux avec de larges éclaircies au début, puis plus nuageux en fin d’après-midi. Faible risque d’averse l’après-midi, puis modéré en fin d’après-midi et la nuit suivante. Vent léger de sud-est tournant au nord et devenant modéré en soirée.
EL1 : 24 °C // EL2 : 23 °C
Température maximale prévue : 25 °C
Température minimale prévue : 19 °C
Probabilité de pluie : 40 %
SAMEDI 20 SEPTEMBRE – EL3 ET QUALIFICATIONS
Conditions : Ciel généralement nuageux le matin avec un risque faible à modéré d’averses de minuit à midi. Après-midi probablement sec sous un ciel partiellement ou majoritairement nuageux. Vent de nord-ouest modéré à fort avec des rafales jusqu’à 60 km/h le matin, puis s’affaiblissant légèrement. EL3 : 20 °C // Q : 21 °C
Température maximale prévue : 21 °C
Température minimale prévue : 18 °C
Probabilité de pluie : 40 %
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE – COURSE
Conditions : Ciel généralement nuageux à couvert toute la journée. Amélioration attendue pour la course. Faible risque d’une légère averse le matin. À cette échéance, la course sera probablement sèche, mais un risque d’averse n’est pas exclu. Vent modéré de nord-ouest avec des rafales jusqu’à 50 km/h le matin et jusqu’à 40 km/h pendant la course.
Départ : 21 °C
Température maximale prévue : 21 °C
Température minimale prévue : 17 °C
Probabilité de pluie : 20 %
