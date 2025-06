Gasly découvre pourquoi son A525 manquait de performance, Colapinto bon dernier

Pierre Gasly a signé le 14e temps pour Alpine F1 lors des Libres 2 en Autriche.

Le Français s’est plaint à la radio d’une A525 instable avant de conclure que quelque chose était cassé.

Bingo : le plancher et le diffuseur ont été endommagés pendant ses relais, probablement lors de passages un peu trop agressifs sur les vibreurs.

"Nous avons connu une journée en dents de scie et nous avons clairement des progrès à faire. Chaque vendredi, nous parlons des écarts extrêmement serrés, mais c’est encore plus vrai sur un tour aussi court. Un ou deux dixièmes de seconde semblent faire une différence de six à sept places, ce qui montre l’importance de tout mettre bout à bout et d’optimiser le moindre détail."

"J’étais plutôt satisfait de mes tours en Essais Libres 1 et 2. Nous avons quelques sujets sur lesquels nous nous pencherons ce soir, et c’était bien de pouvoir évaluer ce qui fonctionne ou non. Nous avons dû composer avec un plancher et un diffuseur endommagés en EL2. J’ai eu du mal avec la voiture en fin de séance et nous savons maintenant pourquoi. Nous verrons ce que nous pouvons améliorer d’ici demain."

Franco Colapinto a lui signé le dernier chrono. L’Argentin n’était évidemment pas ravi de sa journée de vendredi sur le Red Bull Ring.

"Compte tenu du déroulement des derniers week-ends, j’ai l’impression de connaître des vendredis riches en défis, comme ici en Autriche. La voiture offre des sensations correctes, et elle semblait mieux lors de la première séance que dans la deuxième, mais nous devons trouver plus de rythme, notamment sur nos simulations de qualification."

"Elle n’a pas l’air aussi performante qu’avec beaucoup d’essence embarquée et nous devons travailler dur pour chercher des améliorations et abaisser nos temps au tour."

"Quand on voit de quelle manière nous avons réagi et rebondi en équipe à Barcelone et à Montréal, cela me donne confiance sur notre capacité à faire de grands pas en avant d’ici samedi. J’espère donc que nous pourrons le refaire pour être mieux placés en vue des qualifications. Comme ce circuit est très court, nous savons que la bataille sera extrêmement serrée et que tout se jouera dans les moindres détails."