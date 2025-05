Red Bull : Tsunoda ’espérait mieux que la dixième place" à Miami

Yuki Tsunoda a signé le dixième temps de la qualification à Miami. Un troisième passage consécutif en Q3 qui est rassurant après une qualif Sprint ratée, mais qui n’a pas été à la hauteur de ce qu’espérait le pilote japonais à Miami.

"J’ai progressé, mais je ne sais pas. Je suis heureux de rentrer en Q3 encore. On a eu la qualification Sprint, avant la SQ1 on voulait rééquilibrer la voiture et les réglages mais on ne pouvait pas. Et là, j’espérais mieux que la dixième place, donc je suis mitigé" a déclaré Tsunoda.

Ce dernier espère néanmoins faire une bonne course, après être remonté de la dernière à la neuvième place lors du Sprint, transformée en sixième position sur tapis rouge. Il ne cache pas qu’il visera de nouveau de bons points.

"Je ferai de mon mieux. La bonne nouvelle est que j’ai réussi à marquer des points aujourd’hui. Le rythme lui-même n’était pas très bon en EL1, mais la voiture est différente et je pense pouvoir mieux la maximiser en course quand ça compte. Si je peux marquer un maximum de points, ce sera bien."