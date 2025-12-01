Red Bull : Schmitz admet avoir rapidement réfléchi à suivre la stratégie de McLaren F1

Red Bull avait prévu la possibilité d’une voiture de sécurité, virtuelle ou non, entrant en piste au septième tour du Grand Prix du Qatar. Avec des relais d’un maximum de 25 tours, un arrêt à ce moment-là permettait de ne refaire qu’un seul arrêt avec deux relais de 25 boucles.

C’est ce qu’avait décidé de faire Hannah Schmitz, l’ingénieure stratégie principale de Red Bull, ce qui lui a fait donner l’ordre d’appeler Max Verstappen au stand quand Pierre Gasly et Nico Hülkenberg se sont accrochés.

Celle qui a reçu le trophée du constructeur vainqueur sur le podium reconnait avoir été surprise de voir Oscar Piastri et Lando Norris rester en piste, mais a rapidement été convaincue que sa décision initiale, auquel elle avait décidé de se tenir, avait été bonne.

"Avant la course, c’était exactement le moment où nos fenêtres de Safety Car et de Virtual Safety Car s’ouvraient, et c’était le plan" a déclaré Schmitz à ViaPlay. "Donc, si la Safety Car sortait au septième tour, les deux voitures devaient s’arrêter au stand."

"Il y a un tel avantage à s’arrêter au stand sous Safety Car quand on doit faire deux arrêts que, pour nous, c’était une évidence. Et je pense que beaucoup de gens dans la voie des stands pensaient la même chose."

"Mais évidemment, dans ce tour d’entrée, nous avons entendu ’oh, McLaren reste en piste’. Tout le monde se disait ’tu es sûr ? Tu es sûr de vouloir rentrer aux stands ?’ Et je me suis dit ’oui, je le pense vraiment !’ Je me suis dit ’c’est clairement la bonne chose à faire’."

"Et dès que j’ai vu que tout le monde s’arrêtait aussi, je me suis dit ’OK, c’est bon’. Même si cela signifiait que nous n’aurions aucune flexibilité lors du deuxième arrêt, nous avions l’avantage de gagner beaucoup de temps."

Même s’il semble que McLaren ait pris la décision de ne pas arrêter ses pilotes pour garder cette fameuse flexibilité, et non pour une question d’équité, Schmitz pense que Red Bull peut profiter de la volonté de l’équipe de Woking de garder une équité entre Norris et Piastri.

"Peut-être. Je pense qu’ils se trouvent dans une situation très difficile où ils veulent manifestement traiter les pilotes de manière équitable. Et je suppose que nous sommes en mesure d’en tirer parti. Donc, oui, je pense que cela sera difficile pour eux."

"Mais ils ont aussi un bon rythme par rapport au reste du peloton. Et peut-être espéraient-ils pouvoir creuser l’écart lors des arrêts au stand, mais ils étaient peut-être aussi préoccupés par le fait de devoir effectuer des relais de 25 tours maximum. Je ne suis pas McLaren, donc je ne sais pas, mais c’est une possibilité."