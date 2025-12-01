McLaren F1 va analyser son ’erreur de jugement’ en interne

Andrea Stella a confirmé que McLaren F1 allait se pencher de manière détailler sur l’erreur qui a mené à la perte de la victoire au Qatar. Le directeur du team reconnait qu’il y a eu un problème de décision qui a poussé à laisser Oscar Piastri et Lando Norris en piste alors que tous les autres rentraient.

Même s’il essaie depuis hier d’expliquer qu’il y avait plusieurs raisons à cette décision, et malgré une faute admise timidement, il ne peut que reconnaitre que le constat disant que McLaren a perdu gros face à Red Bull et Verstappen est réel.

"En ce qui concerne le résultat de la décision, c’est une interprétation juste. En effet, nous avons concédé un arrêt au stand à un rival qui était rapide. Évidemment, nous l’avons fait pour une raison, à savoir que nous ne voulions pas nous retrouver dans le trafic après l’arrêt au stand" confirme Stella.

"Mais toutes les autres voitures et équipes avaient un avis différent concernant la voiture de sécurité au septième tour. Tout le monde s’est arrêté aux stands, ce qui a rendu notre décision de rester en piste finalement incorrecte du point de vue du résultat de la course."

"Comme je l’ai dit, parce que Verstappen était rapide et aussi parce que la dégradation des pneus était faible, cette décision a finalement été très pénalisante, car Oscar contrôlait clairement la course et méritait de la gagner, et nous avons également perdu le podium avec Lando."

L’Italien reconnait que McLaren doit comprendre pourquoi elle a pensé que d’autres équipes n’allaient pas profiter de cette fenêtre évidente : "En ce qui concerne l’erreur de jugement, c’est quelque chose que nous devrons examiner et discuter en interne."

"Nous devrons évaluer certains facteurs. Par exemple, nous devrons déterminer s’il y avait un certain biais dans notre façon de penser qui nous a amenés, en tant que groupe, à penser que toutes les voitures ne feraient pas nécessairement un arrêt au stand.

"Il y a parfois des objectifs, et parfois des raisons objectives biaisées. Il peut parfois y avoir un certain biais dans votre façon de penser. Nous devrons donc procéder à un examen très approfondi, mais l’important est que nous le fassions, comme d’habitude, de manière constructive et analytique."

Et Stella confirme que les analyses se feront sans aucune culture du blâme, comme l’équipe cherche à le faire à chaque fois, et comme cela a été fait après la double disqualification de Las Vegas.

"Nous sommes déçus. Mais dès que nous commencerons notre analyse, nous serons encore plus déterminés à tirer les leçons de cette expérience, à nous adapter, à renforcer notre équipe et à saisir cette formidable opportunité qui nous est offerte de disputer le championnat des pilotes."

"Nous voulons être ceux qui mettront fin à la domination de Verstappen dans cette période de la Formule 1. Nous voulons y faire face en donnant le meilleur de nous-mêmes. J’attends avec impatience la prochaine course et j’ai hâte de voir une réaction forte de la part de notre équipe."

Stella revient sur la manière dont l’équilibre entre ses deux pilotes a évolué au fil de la saison, et il rappelle le besoin pour McLaren d’être au niveau pour les aider : "Au cours d’une saison, il peut y avoir différentes phases. Je pense que nous l’avons constaté chez les pilotes."

"Nous l’avons constaté dans la dynamique des différentes équipes. D’une certaine manière, même en termes d’exécution, il peut y avoir une accumulation de problèmes à un moment donné, ce qui donne l’impression que quelque chose ne va pas. En réalité, je pense qu’il n’y a pas de raisons spécifiques."

"Le problème que nous avons eu à Las Vegas est très, très différent de celui que nous avons ici. Je ne pense pas qu’il y ait de raison spécifique. Cela nous rappelle simplement que dans le domaine de la course automobile, il faut maîtriser tous les détails possibles."

"Plutôt qu’une raison pour laquelle des problèmes surviennent à un moment donné, je pense que c’est le fait que la compétition est très serrée, que les enjeux sont très importants et que nous sommes exposés en tant qu’équipe. Cela ne change rien à ce que nous devons faire. Nous devons simplement nous assurer de réaliser des week-ends parfaits."