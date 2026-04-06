Red Bull reste toujours sous l’influence de Marko malgré son départ

Même après son départ officiel fin 2025, l’empreinte du Dr Helmut Marko reste profondément ancrée au sein de Red Bull Racing. Et surtout, le lien avec les pilotes demeure intact.

Pendant plus de vingt ans, l’Autrichien a dirigé le célèbre programme juniors de Red Bull, façonnant une génération entière de talents ayant accédé à la Formule 1. De Sebastian Vettel à Max Verstappen, en passant par Daniel Ricciardo ou Carlos Sainz, tous ont bénéficié de son œil exigeant et de son rôle déterminant dans leur ascension.

Bien qu’il ait quitté ses fonctions, Marko n’a pas coupé les ponts. Au contraire, il s’est rendu "très disponible" pour continuer à échanger avec l’équipe et ses pilotes, comme l’a expliqué le directeur d’écurie Laurent Mekies.

Dans le podcast Beyond the Grid, ce dernier confie : "Helmut est resté très ouvert et disponible pour nous. Je lui parle, les pilotes aussi, je suis sûr que nous avons tous des échanges avec lui et que nous recevons encore ses conseils, même si vous ne le voyez plus sur les circuits."

"On ne tourne pas la page Helmut après deux décennies à bâtir ce programme avec autant de succès. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous vivons encore sur cet héritage, et comme je l’ai dit, il est là en coulisses si nous avons besoin de lui."

Pour Max Verstappen, la relation avec Marko dépasse largement le cadre professionnel. Le Néerlandais, qui avait déjà décrit l’Autrichien comme "un second père" dans sa carrière, continue d’échanger régulièrement avec lui.

Les deux hommes ont notamment partagé un moment "très émouvant" lors de l’annonce du départ de Marko. Et malgré son absence physique dans le garage, le lien reste fort.

"Peut-être un peu moins de blagues autrichiennes de la part d’Helmut," plaisante Verstappen. "Mais je reste en contact avec lui. Pas forcément sur les détails de la voiture, mais plutôt sur la vie."

"J’ai partagé tellement de moments avec lui que, forcément, ça fait un peu différent dans le garage. Mais il faut aussi aller de l’avant. Il faut penser à la performance, tout en gardant cette très bonne relation."

Nouveau coéquipier de Verstappen en 2026, Isack Hadjar connaît lui aussi bien les méthodes de Marko. Le Français avait connu des débuts difficiles en F1, avec un accident dès le tour de formation en Australie.

À l’époque, Marko avait suscité la polémique en qualifiant ses émotions "d’embarrassantes". Une critique dans la droite ligne de son exigence légendaire.

Interrogé sur le regard porté par Marko sur ses débuts chez Red Bull, Hadjar a répondu avec le sourire : "Il n’est jamais impressionné."

Une manière de résumer, en quelques mots, les standards extrêmement élevés imposés par celui qui a façonné tant de carrières.

Dernier pilote du programme à avoir accédé à la F1, Arvid Lindblad a lui aussi tenu à souligner l’influence majeure de Marko dans son parcours.

"Il y a certaines choses qu’il veut voir. Je ne peux pas parler pour les autres, mais j’ai toujours eu une très bonne relation avec lui, et il a énormément aidé ma carrière," explique le Britannique.

"Le fait qu’il ait cru en moi quand d’autres ne le faisaient pas, j’en suis très reconnaissant. Sans lui, cette opportunité ne serait pas arrivée."

"J’ai une relation très spéciale avec Helmut. Il m’a intégré au programme Red Bull à 13 ans, il est une raison majeure pour laquelle j’ai cette opportunité cette année. Donc oui, c’est triste pour moi de ne plus l’avoir dans le paddock."