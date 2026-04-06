Qualifications à fond en F1 : un objectif commun se dessine

Alors que la Formule 1 cherche activement des solutions pour corriger les dérives de son règlement 2026, une priorité semble faire l’unanimité dans le paddock : redonner aux qualifications leur ADN de performance pure. Une position clairement défendue par Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing.

Dans un contexte où la gestion énergétique a profondément modifié l’approche des pilotes, Mekies insiste sur un point fondamental : la nécessité de retrouver des qualifications disputées à pleine attaque.

Cela risque de ne pas être possible totalement en 2026 selon le Français, même si des pistes pour les améliorer seront étudiées à Londres la semaine prochaine. Mekies table sur une solution définitive pour 2027.

"S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d’accord, toutes les équipes, la FIA, la F1 et les pilotes, c’est que nous voulons des qualifications à fond, ou aussi proches que possible du maximum," explique-t-il.

Pour Mekies, améliorer les qualifications ne se limite pas à un enjeu de spectacle sur un tour. Cela aurait également des répercussions positives sur les courses.

"Une fois que vous améliorez ou que vous parvenez à avoir des qualifications à fond, vous obtenez automatiquement une course avec potentiellement moins de jeu stratégique."

Autrement dit, réduire l’influence des paramètres énergétiques en qualifications pourrait limiter certaines formes de gestion excessive en course, aujourd’hui au cœur des critiques.

Si la volonté de simplifier et de rendre les qualifications plus naturelles fait consensus, la question du niveau de "jeu", ces stratégies d’optimisation parfois jugées artificielles, reste plus clivante car appréciées par certains pilotes comme Lewis Hamilton, George Russell ou encore Charles Leclerc.

"Le niveau de jeu en course peut probablement être ajusté. Et il existe des opinions très différentes dans le paddock à ce sujet," reconnaît Mekies.

"Mais le plus important est de se rapprocher de qualifications à fond, et c’est ce que nous essayons d’atteindre collectivement lorsque nous nous réunissons."

Si des ajustements sont attendus dès 2026, notamment à court terme pour corriger les problèmes les plus visibles, Mekies appelle à une réflexion plus profonde en vue de 2027.

"Personnellement, je pense que l’accent doit être mis sur une solution correcte pour 2027. Nous avons encore le temps de faire suffisamment si nous voulons traiter cela pour 2027 et garantir des qualifications vraiment à fond."

"Et je suis sûr qu’il y a un certain nombre de petites choses que nous pouvons faire dès 2026."