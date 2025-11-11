Comment Red Bull a transformé une catastrophe en podium au Brésil

Red Bull a vécu un week-end mouvementé à Interlagos, marqué par d’importants changements de réglages et des fluctuations de performance majeures. Parti de la voie des stands pour finalement décrocher une place sur le podium, Max Verstappen a illustré le pari stratégique tenté par l’équipe autrichienne, comme l’a expliqué Laurent Mekies.

Rien n’a été simple pour Red Bull au Brésil, le format Sprint limitant drastiquement le temps de préparation. Avec seulement une heure d’essais libres avant les qualifications Sprint, la RB21 n’a jamais semblé entrer dans une fenêtre de fonctionnement idéale.

Max Verstappen s’est ainsi qualifié seulement sixième avant de terminer quatrième de la course Sprint. Le quadruple champion du monde n’a jamais semblé en mesure de lutter contre les trois voitures devant lui, ne gagnant des positions que grâce à un meilleur départ sur Fernando Alonso et à l’accident d’Oscar Piastri.

Quand les conditions de parc fermé ont été levées avant les qualifications du dimanche, Red Bull a choisi de modifier à nouveau les réglages. Mais cette direction s’est avérée contre-productive : Verstappen, sans grip, a été éliminé dès la Q1.

Face à cet échec, le Néerlandais n’a pas caché sa frustration, expliquant qu’aucun changement n’avait porté ses fruits et que la voiture ne lui offrait aucune adhérence.

En fond de grille, 16e, il n’y avait "rien à perdre" et Red Bull a donc décidé de pousser le curseur plus loin : un nouveau changement de réglages dans la nuit, un retour à l’ancien plancher, accompagné d’un moteur Honda neuf ajouté à son pool. Ces changements l’obligeaient à prendre le départ depuis la voie des stands.

Loin de l’avant-poste au départ, Verstappen a pourtant rapidement retrouvé de la compétitivité. Grâce à une stratégie à trois arrêts et à une attaque claire dans le trafic, il est remonté jusqu’à la troisième position, terminant à un peu plus de dix secondes du vainqueur Lando Norris et devant l’un de ses rivaux au championnat, Oscar Piastri. Un temps, il a même semblé pouvoir viser la victoire.

Pour Laurent Mekies, ce week-end illustre l’importance d’oser lorsque la situation l’exige. Selon le patron de Red Bull, la décision de forcer la main au règlement, quitte à prendre le départ des stands, allait de soi.

Le directeur de l’équipe a été interrogé sur les changements apportés entre les qualifications et le Grand Prix et sur la question de savoir si Red Bull avait fait marche arrière sur certaines pièces.

"Je ne suis pas sûr d’avoir envie d’entrer dans les détails, mais disons simplement que ce n’est un secret pour personne que notre marge de manœuvre est réduite et qu’il est difficile de trouver cette marge compte tenu du tracé du circuit et de l’ensemble des circonstances et conditions qui y règnent."

"Nous nous sommes battus pour trouver ces réglages ce week-end, et nous y sommes finalement parvenus. Cela ne signifie pas pour autant que nous allons démarrer à Las Vegas avec une voiture magique, c’est une question à laquelle nous devons faire face chaque week-end."

"On apprend beaucoup plus dans les moments difficiles des qualifications du samedi soir que dans n’importe quel autre moment. Dans des moments comme celui-ci, où vous ratez clairement votre coup, nous n’y allons pas par chance ou par erreur. Nous y allons parce que nous pensons qu’il y a une chance que ce soit mieux, et quand ce n’est manifestement pas mieux, c’est à ce moment-là que les gars sont fantastiques, ici en piste et à l’usine de Milton Keynes."

"Ils posent les questions difficiles. Ils remettent en question ce qu’ils lisent. Ils se demandent pourquoi. Et c’est dans ce genre de moment que l’on progresse, peut-être pas immédiatement, mais on développe une nouvelle façon de voir les choses. On développe une nouvelle façon d’analyser et, en tant que groupe, on avance."