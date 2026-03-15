’C’est bon pour la F1’ : pourquoi Ferrari et Vasseur ont laissé Hamilton et Leclerc se battre

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, a salué le duel intense entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc lors du Grand Prix de Chine, estimant que ce type de confrontation directe est "bon pour la F1".

Sur le tracé de Shanghai, Ferrari semblait pourtant solidement installée en troisième et quatrième positions à la mi-course. Dans ce genre de situation, il n’est pas rare que les équipes demandent à leurs pilotes de figer les positions afin de sécuriser le résultat et d’éviter tout risque de perte de points – une stratégie que Ferrari a déjà adoptée par le passé.

Mais cette fois, le muret des stands est resté totalement silencieux, laissant les deux pilotes se battre en piste. Hamilton et Leclerc ne se sont rien concédé dans une lutte serrée pour les places sur le podium.

Interrogé sur cette décision, Vasseur a reconnu qu’un tel duel n’était pas toujours facile à gérer depuis le stand.

"Je dois être honnête, parfois on a un peu peur," a-t-il plaisanté.

Malgré ce risque, le Français préfère laisser ses pilotes s’exprimer sur la piste.

"Je leur fais confiance et, bien sûr, c’est toujours délicat parce qu’il est difficile de les arrêter. Mais je ne veux pas leur demander de figer les positions, et je pense que ce serait injuste."

"Ce sont des professionnels, et c’est bon pour l’équipe, c’est bon pour la F1, et je préférerais que cela reste ainsi."

En terminant dans le top 3, Hamilton a signé son premier podium avec Ferrari après plus d’un an d’efforts pour y parvenir.

Dans un week-end marqué par la première victoire en Grand Prix de Kimi Antonelli, Vasseur a souligné l’importance symbolique du résultat du Britannique.

"Je pense que c’est une étape importante, comme pour Kimi. Pas pour les mêmes raisons, mais c’est important et je suis sûr que cela nous aidera à revenir."

Malgré ce résultat encourageant, Ferrari reste consciente du chemin à parcourir pour rattraper Mercedes, actuellement référence du plateau.

"Maintenant, l’objectif est Mercedes," a affirmé Vasseur.

"C’était un bon week-end dans l’ensemble, mais nous sommes encore loin de Mercedes. Nous avons encore quatre à cinq dixièmes de retard, et c’est beaucoup."

Alors que Mercedes avait souvent expliqué dans l’ère précédente de la réglementation à effet de sol qu’il n’existait pas de solution miracle pour revenir au sommet, Vasseur reprend aujourd’hui un discours similaire.

Interrogé sur la possibilité de concentrer les efforts sur le développement du groupe propulseur, il a expliqué pourquoi Ferrari adopte une approche plus globale.

"Nous ne travaillons pas seulement sur l’unité de puissance, nous travaillons partout. L’unité de puissance est un peu plus difficile à améliorer car, jusqu’aux opportunités de l’ADUO [Additional Development and Upgrade Opportunities], elle est gelée. Mais essayons de faire de notre mieux."

Pour combler l’écart avec Mercedes, Vasseur privilégie une stratégie d’améliorations progressives plutôt que la recherche d’une solution unique.

"Nous ne trouverons pas une solution miracle qui nous donnera cinq dixièmes. Je pense qu’il vaut mieux essayer de trouver cinq domaines où gagner un dixième."