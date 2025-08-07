Red Bull ne pourra pas améliorer sa RB21 en copiant la Racing Bulls

Laurent Mekies a expliqué pourquoi les difficultés rencontrées avec la monoplace 2025 de Red Bull ne peuvent pas être résolues simplement en s’inspirant de Racing Bulls, l’équipe sœur, qui semble plus à l’aise et montre des performances très constantes.

Lors du Grand Prix de Hongrie, Red Bull a obtenu un résultat décevant puisque Max Verstappen n’a terminé que neuvième, après être parti de la septième place sur la grille. En parallèle, Liam Lawson, au volant de la VCARB 02, a décroché la huitième position, confirmant les bonnes performances régulières de Racing Bulls tout au long de la saison.

Plus tôt dans l’année, Alex Albon avait déjà souligné les différences notables entre les deux voitures. Il avait qualifié celle de l’équipe satellite de "bien équilibrée" et "très stable", tandis que la Red Bull actuelle lui semblait "extrêmement instable, à la limite".

Ces déclarations ont naturellement suscité des interrogations, puisque le pilote thaïlandais a connu les deux équipes : Red Bull pourrait-elle s’inspirer du concept technique de Racing Bulls pour corriger ses propres lacunes ? Laurent Mekies a clairement écarté cette option, précisant que les deux projets sont trop différents sur le plan technique pour cela.

"Non, je pense que la question est légitime, mais il y a une genèse de la voiture" a déclaré le Français. "Les voitures sont trop différentes les unes des autres pour que l’on puisse transférer quoi que ce soit d’une voiture à une autre. C’est ce qu’est la Formule 1 aujourd’hui."

"Vous savez, ce sont 10 équipes indépendantes qui ont toutes leurs propres idées sur la manière de développer la voiture, les difficultés qu’elles ont rencontrées en cours de route et les choix de développement. Et il n’y a rien que l’on puisse transférer d’une voiture à une autre. Tout dépend vraiment de la manière dont elle a été développée dès le début."

Lorsqu’Albon a fait ces commentaires pendant le week-end du Grand Prix du Canada, il a également laissé entendre que Verstappen était peut-être le seul pilote capable de dompter la RB21 dans les conditions actuelles.

Mekies a corroboré cette affirmation, déclarant que son expérience était essentielle pour comprendre la voiture : "C’est un énorme avantage, car il sait quand la voiture fonctionne bien. Il sait quand la voiture ne fonctionne pas bien."

"Et surtout dans une situation comme celle-ci, où ce n’est pas tant une question d’équilibre, mais plutôt où nous avons du mal à trouver le niveau d’adhérence que nous devrions avoir ici. Et il nous a vraiment été d’une aide précieuse dans ces situations."