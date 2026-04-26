Lawson salue la ’stabilité’ de sa carrière, un an après des ’moments très difficiles’

Liam Lawson affirme être dans une meilleure position en ce début d’année 2026, comparé à l’incertitude qui entourait son avenir en Formule 1 il y a un an, alors qu’il venait d’être rétrogradé de Red Bull à Racing Bulls.

Red Bull l’avait promu pour remplacer Sergio Perez lors de la saison 2025, mais Helmut Marko avait décidé de le renvoyer chez Racing Bulls après seulement deux courses, jetant un voile d’ombre sur la suite de sa carrière.

"C’est assez différent par rapport à l’année dernière à la même époque" a déclaré Lawson. "L’an dernier, je me battais pour un siège de titulaire et c’était évidemment un moment très difficile, tout au début de ma carrière en Formule 1."

"Donc, je pense que sur le plan de la stabilité, les choses sont dans une bien meilleure position actuellement, et je pense que tout le monde autour de moi est aussi beaucoup plus heureux. C’est donc un bon début d’année."

"Évidemment, la saison est encore longue et je pense que le plus grand défi est de s’adapter à ces nouvelles voitures, à la progression et au développement de tout le reste. C’est assez excitant pour nous, même si les voitures sont assez capricieuses pour le moment et qu’il y a beaucoup à gérer, je pense qu’il y a beaucoup plus d’opportunités pour nous."

"Surtout à ce stade de l’année où la fiabilité est également un gros point d’interrogation. Lors des deux premières courses, il s’est passé énormément de choses, nous avons réussi à en tirer profit et nous voulons simplement essayer de continuer ainsi lors des prochaines courses."

Bien qu’il ait marqué des points lors de chacune des deux dernières courses, Lawson admet que les nouvelles réglementations ont été difficiles à maîtriser. S’il estime que les pilotes ne seront jamais universellement satisfaits d’un règlement, le Néo-Zélandais pense que l’aspect sécuritaire devrait être la priorité de la F1 avant Miami.

"Honnêtement, je ne sais pas vraiment. En fin de compte, il y aura toujours des choses que nous attendrons de la voiture et nous allons probablement... je veux dire, en tant que pilotes de course, nous nous plaignons de tout, littéralement, donc je pense que cela ne changera jamais !"

"Mais du côté de la réglementation, je pense que le point le plus important actuellement est probablement l’aspect sécurité, surtout avec ce que nous avons vu au Japon, et je pense que c’est quelque chose que nous voulons évidemment éviter à l’avenir. Sur le plan de la performance, c’est quelque chose qui évoluera toujours."

"Si vous regardez n’importe quelle autre réglementation, au début, il y a eu un développement énorme au cours du cycle de cinq ans des règlements. Je suis donc sûr que celles-ci vont évoluer et devenir plus rapides, et je suis certain que nous trouverons des moyens de rendre les voitures plus agréables à piloter, du moins je l’espère."

"Car pour le moment, surtout en qualifications, nous essayons de pousser la voiture à la limite et d’en extraire tout le potentiel, et d’une certaine manière, on a l’impression de ne pas pouvoir le faire pour l’instant. C’est probablement notre premier objectif concernant les voitures, mais cet aspect sécurité passe vraiment avant tout le reste."