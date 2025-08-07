Villeneuve doute que la rivalité chez McLaren F1 se transforme en ’Senna-Prost’

Jacques Villeneuve affirme ne pas s’attendre à ce que la lutte pour le titre chez McLaren F1 entre Lando Norris et Oscar Piastri se transforme en une guerre interne légendaire – du moins pas encore.

Alors que McLaren domine le classement des constructeurs 2025 à l’approche de la pause d’août, les usines fermant ce week-end, tous les regards se tournent désormais vers celui des deux jeunes pilotes qui s’imposera en seconde partie de saison.

"Ils semblent toujours heureux lorsque leur adversaire fait mieux et remporte une course," a déclaré Villeneuve.

"C’est une situation un peu étrange. Je n’imagine pas, par exemple, Senna et Prost faire la même chose. Mais je pense qu’une fois qu’ils seront certains d’avoir remporté le championnat des constructeurs, ils commenceront à montrer davantage leur caractère en piste."

"Et la compétition entre les deux pilotes va s’intensifier. Du moins, je l’espère !"

Zak Brown, PDG de McLaren, a confirmé que l’écurie s’en tenait à "une politique de course juste et équitable", déterminée par des « règles papaye » internes visant à empêcher les contacts, mais pas la compétition.

"Nos pilotes sont traités de manière égale et équitable. Ils décident qui devient champion, et en même temps, le titre des constructeurs se joue en parallèle presque tout seul."

"Nous savons qu’il y a des risques, si l’on peut dire du point de vue d’un pilote, comme en 2007," a-t-il ajouté, faisant référence à Hamilton contre Alonso.

"L’inconvénient de favoriser un pilote, c’est que l’autre pourrait partir."

Piastri, par exemple, était visiblement en colère après qu’une pénalité controversée à Silverstone lui ait coûté la victoire, mais Brown affirme que le problème a été réglé.

"Oscar était en colère après la course de Silverstone, et c’était compréhensible. J’ai dû briser la glace avec lui. J’ai parfois reçu des messages désagréables de fans sur les réseaux sociaux. Après cette course, un message d’un fan d’Oscar était assez intense. Oscar et moi marchions ensemble, je lui ai montré le message et il m’a dit : ’Hé, tu n’étais pas obligé de me montrer ça !’."

"Oscar s’était déjà calmé à ce moment-là."

Un autre accident s’est produit le week-end dernier en Hongrie, mais McLaren a tout de même assuré le doublé.

"La tension ne fera qu’augmenter," a prédit Brown, "et ils se retrouveront certainement très proches en piste plusieurs fois encore, mais je suis sûr qu’ils ne se percuteront pas délibérément. Par contre, les incidents de course font partie du jeu."