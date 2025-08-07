Ferrari sauve la journée Pirelli F1, le manufacturier livre ses conclusions sur l’accident de Colapinto

La deuxième et dernière journée d’essais de développement des pneus 2026 s’est déroulée hier au Hungaroring, où Alpine et la Scuderia Ferrari ont accompagné Pirelli dans ce travail délicat.

Il faisait encore chaud – entre 21 et 29 °C, et 31 et 53 °C en piste – et le programme d’essais était similaire à celui de mardi. Les deux pilotes à l’œuvre – Franco Colapinto pour l’équipe française et Charles Leclerc pour l’équipe italienne – avaient prévu, au programme de la matinée, des comparaisons sur courte distance de différents prototypes de composés, du C3 au C5, afin de vérifier leur niveau de performance global.

L’après-midi était ensuite consacré à des relais longs pour vérifier leurs performances sur de plus longues distances ; à ce stade, une version du C2 a également été testée sur un relais long.

Les deux équipes ont pris la piste avec des mulets, adaptés aux dimensions 2026 (toujours de 18 pouces de diamètre, mais 25 mm plus étroits à l’avant et 30 mm à l’arrière), et des voitures basées sur le châssis utilisé cette saison.

Malheureusement, le programme n’a été que partiellement réalisé, Alpine F1 ayant été contrainte d’interrompre les essais suite à la sortie de piste de Colapinto en première partie de la séance matinale. La voiture a été très endommagée, l’empêchant de reprendre la piste avant la fin de la séance. Jusqu’alors, le pilote argentin avait bouclé 25 tours, avec un meilleur temps de 1’20’’270. Leclerc, quant à lui, a pu boucler un programme complet, terminant la journée avec un total de 144 tours et un meilleur temps de 1’19’’407.

"Ce furent deux journées utiles pour progresser dans le développement de nos composés pour la saison prochaine, étant donné que nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite," a déclaré Mario Isola, le directeur de Pirelli Motorsport.

"Le Hungaroring est un circuit exigeant en raison de ses nombreux virages lents et de la quantité d’énergie injectée dans les pneus sur un tour relativement court. C’est donc un terrain difficile pour tester les pneus, en particulier ceux qui seront au cœur de la gamme 2026, qui s’étendra de C1 à C6 comme cette année."

Isola regrette l’accident de Colapinto mais assure que les prototypes de Pirelli ne sont pas en cause.

"Nous avons collecté beaucoup de données, même si nous avons regretté une perte de kilométrage potentiel suite à la sortie de piste de Colapinto, même si cela n’était en aucun cas lié aux pneus."

La bonne nouvelle pour Pirelli c’est que "concernant la construction des pneus, nous avons validé nos solutions finales en vue de l’homologation, en prévision de la réglementation qui entrera en vigueur le 1er septembre."

"En revanche, nous avons maintenant trois séances d’essais supplémentaires – à Monza, au Mugello et à Mexico – pour finaliser le développement des composés, dont l’homologation est prévue le 15 décembre."

Les photos de cette journée de tests sont disponibles ci-dessous.