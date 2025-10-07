Red Bull : les efforts sur la RB21 ’ont un coût’ sur le développement pour 2026

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a reconnu que les efforts de l’équipe pour développer sa RB21 et rattraper McLaren F1 pourrait avoir un effet négatif sur le développement de la voiture pour 2026, avec l’arrivée d’un nouveau règlement.

Toutes les équipes ont passé leurs efforts sur la prochaine monoplace, à l’image de McLaren qui a décidé d’arrêter le développement de sa MCL39, et seules Mercedes et Red Bull ont amené des nouveautés à Singapour.

"Du point de vue de Red Bull Racing, même sans se préoccuper des autres, je pense que c’était la bonne décision" a déclaré Mekies. "Il est très important que nous comprenions si le projet dispose de davantage de performance."

"Il est crucial que nous allions au fond des choses, car nous allons évaluer et développer le projet de l’année prochaine avec les mêmes outils et la même méthodologie, même si la réglementation sera complètement différente."

Ayant longtemps souffert de problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste, Mekies a souligné l’importance de valider la fiabilité des outils de l’équipe, alors qu’une nouvelle soufflerie arrivera dans les deux prochaines années.

"Il est très important de valider, avec la voiture de cette année, que notre façon d’analyser les données est correcte, et que notre méthode de développement de la voiture l’est également. Si nous parvenons à produire ce niveau de performance, cela nous donnera confiance pour l’hiver en vue de la voiture de l’an prochain."

Par ailleurs, Mekies, a reconnu que la montée en puissance de Red Bull ces dernières semaines pourrait compromettre le début de la saison prochaine : "Bien sûr, cela a un coût, indéniablement, pour le projet 2026. Mais nous pensons que c’est le bon compromis pour nous, sans juger ce que font les autres."

Pierre Waché est allé plus loin après le GP de Singapour en disant que Red Bull aurait pu aller plus loin. Selon le directeur technique, la RB21 aurait pu être encore plus performante : "Je suis satisfait du potentiel de la voiture. Peut-être que nous ne l’avons pas utilisé pleinement."

"Je suis un peu déçu de ce que nous avons fait, personnellement, de ce que j’ai fait. Mais oui, la voiture est meilleure. Les pilotes ont pu en tirer plus. Et je pense que nous avons peut-être manqué une opportunité pour le titre, mais cela reste une bonne sensation pour la fin de saison. Rien n’est encore perdu."

Interrogé sur ce qu’il entendait par sa déception, l’ingénieur français a admis que le résultat final ne reflétait pas le véritable potentiel de Red Bull : "Parce que je pense que nous n’avons peut-être pas été assez agressifs sur les réglages pour extraire tout le potentiel de la voiture, c’est ce que je veux dire."