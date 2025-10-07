La FIA laisse le dialogue ouvert sur les gilets rafraîchissants

La FIA est prête à discuter avec les pilotes de F1 de l’avenir des règles relatives aux gilets rafraîchissants pour 2026, suite aux critiques formulées lors du Grand Prix de Singapour ce week-end, comme l’a expliqué le directeur de la monoplace, Nikolas Tombazis.

Cependant, malgré les plaintes de plusieurs pilotes concernant le manque de confort et le fonctionnement défaillant de ces dispositifs, l’instance dirigeante du sport automobile a clairement indiqué qu’elle ne renoncerait pas à ses efforts pour rendre cette technologie opérationnelle.

"Je comprends leur inquiétude, et je comprends qu’ils ne soient pas satisfaits de la situation" a déclaré Tombazis. "Mais nous devons protéger ce sport contre une situation où, si le Qatar se reproduisait, ou qui peut dire qu’il ne fera pas trois degrés de plus, il ne pourrait pas avoir lieu."

"Ce que nous ne voulons pas, c’est nous retrouver dans une situation où ces dispositifs ne fonctionnent pas correctement et où nous sommes contraints de prendre des mesures extrêmes, comme annuler une course. Ce serait la pire chose qui puisse arriver."

Ce week-end à Singapour, certains pilotes comme Max Verstappen ont critiqué cette décision, mais Tombazis rappelle que des courses comme le Qatar 2023 pourraient se multiplier avec le dérèglement climatique.

Une course durant laquelle les pilotes avaient fini au bord du malaise et qui a marqué Tombazis : "Au Qatar, il y a deux ans, la situation était assez grave, mais je ne pense pas qu’il y ait de garantie que nous n’aurons pas d’autres événements comme celui du Qatar, voire pire."

"Avec les climats extrêmes que nous connaissons, la dernière chose que quiconque souhaiterait, c’est d’avoir à annuler une course parce qu’il fait trop chaud. Je pense donc qu’il faut faire pression pour que les systèmes fonctionnent de manière satisfaisante, afin que les gens les adoptent si nécessaire."

"Mais je pense qu’il est peut-être vrai que le seuil à partir duquel le risque lié à la chaleur est activé ou désactivé, le seuil de température, est peut-être un peu trop conservateur pour le moment, et que nous devrions peut-être l’ajuster."

Tombazis pense que les plaintes des pilotes viennent de gilets mal préparés par des équipes ou des équipementiers qui n’ont pas assez travaillé cette solution, ne la prenant pas au sérieux malgré les prévisions de la FIA.

"Nous n’avons cessé de répéter lors de chaque réunion du comité consultatif technique, ’cela va arriver, vous devez être prêts’. Et il y avait beaucoup de laxisme de la part de certaines personnes, même si je ne veux pas généraliser."

"Alors, le moment venu, certaines combinaisons et certains gilets étaient assez inconfortables. Ils avaient des tubes dans des positions inconfortables et d’autres choses du genre, et certains pilotes ne les appréciaient pas."

Tombazis prévient que la FIA ne se basera pas uniquement sur l’avis des pilotes pour décider de l’avenir du dispositif, et qu’elle privilégiera la science : "Nous sommes ouverts à l’idée de rendre cette mesure facultative l’année prochaine, et non obligatoire."

"Mais nous voulons le faire après avoir discuté avec la GPDA de quelques rapports médicaux supplémentaires, entre autres. Nous prendrons cette décision sur la base de faits un peu plus solides, plutôt que de simplement organiser un vote lors d’une réunion des pilotes, qui n’est pas le meilleur forum pour cela."