Red Bull : Lawson remplacé par Tsunoda dès le GP du Japon, ça se précise !

La nouvelle devrait être officialisée dans les heures ou jours à venir mais Red Bull Racing aurait bien pris la décision de se séparer de Liam Lawson avec effet immédiat.

Selon le journal néerlandais De Limburger, qui a diffusé l’information en premier, et d’autres sources concordantes vérifiées par Nextgen-Auto, Yuki Tsunoda prendra bien le volant de la RB21 dès le GP du Japon. Et Lawson retrouvera logiquement Racing Bulls, avec Isack Hadjar à ses côtés.

C’est lors d’une escale à Dubaï, au cours d’une réunion avec la haute direction de Red Bull et celle de Red Bull Racing, dont Christian Horner et le conseiller Helmut Marko, que la décision aurait été prise d’arrêter les dégâts au plus vite.

De Limburger rapporte que le fournisseur de moteurs Honda était prêt fin 2024 à verser 10 millions d’euros en plus à Red Bull pour garantir un volant Red Bull à Tsunoda cette année, en plus des 10 millions déjà versés à Racing Bulls.

Red Bull Racing a de nouveau contacté Honda, qui a confié être prêt à un nouvel accord pour Tsunoda.

Il reste maintenant à attendre la confirmation de la part de Red Bull Racing.