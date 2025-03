Lowdon : les ambitions de Cadillac F1 sont ’vraiment illimitées’

Cadillac F1 ne se contentera pas d’une vie en milieu de peloton en Formule 1, selon Graeme Lowdon, le directeur de l’écurie.

Âgé de 59 ans, il est surtout connu dans le milieu de la F1 comme le fondateur de Manor, dont le parcours en Formule 1, via Virgin et Marussia, s’est soldé par une débâcle financière.

Mais il est de retour dans le paddock après que le projet Andretti initial est devenu Cadillac F1, entièrement soutenu par General Motors (GM), et que l’écurie a finalement obtenu un engagement confirmé sur la grille de départ en 2026.

Il a déclaré à l’agence de presse AFP que les ambitions de Cadillac sont "véritablement illimitées".

Il reconnaît toutefois qu’il sera à nouveau "confronté à la réalité d’un sport difficile". Néanmoins, Lowdon supervise déjà un effectif de quelque 300 personnes, soit environ le même nombre que l’écurie Haas F1 !

"Nous avons déjà un peu plus de 300 personnes qui travaillent sur le projet actuellement et nous nous renforçons chaque jour. Ces 300 personnes se sont engagées avant même d’avoir notre entrée officielle sur la grille."

"Maintenant, il faut continuer à nous construire. Pour l’instant, il s’agit surtout de recruter. Nous construisons une équipe très performante, nous voulons que ce soit le meilleur endroit où travailler en Formule 1 et nous pensons sincèrement que nous pouvons y parvenir."

"Nous allons construire notre toute première Formule 1 Cadillac et nous allons nous mesurer à des gens qui ont construit, dans certains cas, des centaines de voitures. Comment pouvons-nous rivaliser ? Nous ne pouvons pas être arrogants en affirmant que nous possédons une base de données et d’expérience, car ce n’est pas le cas. C’est pourquoi nous nous concentrons d’abord sur les personnes."

Difficile de fixer des objectifs pour une toute première saison mais la question a tout de même été posé à Lowdon.

"Nous n’avons pas fixé d’ambitions spécifiques. En termes de performance de la voiture, c’est quelque chose de très difficile à dire car tout dépend aussi des autres équipes. Nous ne savons pas à quel point elles seront compétitives. Le défi est tellement plus grand que celui de tous nos autres concurrents. Mais nous bénéficions d’un très bon soutien et avons des gens formidables à bord. Nos ambitions sont vraiment illimitées. Et elles doivent l’être. Mais nous devons aussi être réalistes, la Formule 1 est un sport difficile. Donc pas d’objectifs, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes."

Lowdon a aussi évoqué les pilotes mais rien de nouveau sur ce front. Il veut les meilleurs disponibles... et un Américain ?

"Beaucoup ! Je ne veux pas donner de noms, nous voulons recruter de très, très bons éléments. Nous recrutons les pilotes au mérite. Et nous voulons simplement les meilleurs. Et rien n’empêche les pilotes américains d’être vraiment bons, et il y en a de très bons."