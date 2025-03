Hadjar est remonté contre la stratégie de Racing Bulls en Chine

La stratégie chez Racing Bulls a coûté cher encore une fois au Grand Prix de Chine.

Alors que les deux pilotes, Yuki Tsunoda et Isack Hadjar, avaient une monoplace très performante sur le tracé de Shanghai, l’équipe italienne s’est pris les pieds dans le tapis.

Et le Français, qui n’en est qu’à son 2e week-end en F1, a tenu à rappeler son inexpérience et le fait qu’il ne lui appartenait pas "d’inventer des stratégies".

Faire deux arrêts était clairement la mauvaise décision en Chine, Racing Bulls craignant une dégradation des pneus Pirelli bien plus forte qu’elle ne l’a été.

Et si les autres équipes ont su s’adapter, ce n’est pas le cas de celle de Faenza. 14e à l’arrivée, Hadjar a finalement été classé 11e après prise en compte des disqualifications de Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Pierre Gasly. Il a fini à 2,5 secondes de Carlos Sainz et sa Williams, qui sont entrés dans les points sur tapis vert.

"Je ne pouvais rien contrôler, j’ai juste fait ma course, j’ai roulé aussi vite que possible, le rythme était vraiment soutenu et j’ai réussi à rester derrière les autres et à me rapprocher avec des pneus identiques," souligne Hadjar, suggérant qu’il a fait le travail.

"Mais c’est ma deuxième course, et ma première course complète en Formule 1, donc je ne vais pas inventer de stratégie."

"Si on dit que le plan est le suivant, alors on s’y tient, c’est aussi simple que ça. Je ne vais pas me battre avec mon équipe dès la première course."

"Les autres sont restés en piste, et ça a fonctionné, donc on ne saura jamais si ça aurait pu passer pour nous, mais ce n’est pas vraiment compliqué. Si on s’était arrêtés une seule fois, on aurait terminé dans les points. Je crois qu’on était 7e sur le papier."

Hadjar a également été interrogé sur la bataille de fin de course avec Doohan, qualifiant la lutte contre l’Alpine F1 d’exercice futile.

"Quand un pilote freine trop fort et ne prend pas le virage juste pour rester devant, il est inutile de se battre contre lui. Il a écopé d’une pénalité, alors j’ai gagné le combat."