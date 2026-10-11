Red Bull fait trembler Mercedes F1 : Verstappen lance déjà un avertissement pour 2027

Longtemps incapable de rivaliser avec les meilleures monoplaces du plateau, Red Bull a complètement inversé la tendance dans cette dernière partie de saison. Après sa victoire à Sepang, Max Verstappen a confirmé ce spectaculaire retour en forme à Singapour, en décrochant la pole position et la victoire du Sprint avant de s’offrir la première place sur la grille du Grand Prix ce dimanche. Une progression qui impressionne jusqu’à Mercedes et qui pourrait surtout avoir des conséquences importantes sur la hiérarchie de 2027, alors que l’écurie autrichienne semble avoir trouvé une direction de développement particulièrement efficace.

Il y a encore quelques semaines, la perspective de voir Max Verstappen terminer la saison 2026 sans la moindre victoire paraissait tout à fait crédible.

Red Bull avait connu un début de championnat extrêmement compliqué avec sa RB22, incapable de répondre régulièrement aux ambitions du quadruple champion du monde. Les difficultés étaient telles que le Néerlandais avait lui-même reconnu avoir traversé une période particulièrement éprouvante.

Mais les dernières évolutions apportées à Bakou à la monoplace ont transformé la situation. Après son succès en Malaisie, Verstappen a dominé les premières épreuves du week-end singapourien. Auteur de la pole position du Sprint, puis vainqueur de cette course courte, il a également décroché la pole position du Grand Prix, la 50e de sa carrière en Formule 1.

Une performance qui ne représente pas seulement une satisfaction immédiate pour Red Bull : elle confirme aussi, selon Verstappen, la pertinence des choix techniques effectués en vue de la prochaine saison.

À l’issue des qualifications, le pilote Red Bull a insisté sur le chemin parcouru par son équipe depuis les premières courses de l’année. Pour lui, le fait que les dernières évolutions fonctionnent comme prévu constitue un signal particulièrement encourageant, alors que certaines écuries semblent encore hésiter sur la direction à donner au développement de leurs monoplaces.

"Quand on voit où nous en étions au début de la saison... C’est très important pour l’année prochaine. On voit que certaines équipes hésitent encore sur certains aspects de leurs nouvelles évolutions, alors que tout fonctionne bien pour nous. Le fait que tout se soit bien passé est très positif."

Ce regain de compétitivité semble directement lié au récent ensemble d’évolutions introduit par Red Bull au Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’amélioration est suffisamment importante pour avoir attiré l’attention des adversaires de l’écurie autrichienne.

Oscar Piastri, notamment, estime que les modifications apportées à la monoplace de Verstappen ont joué un rôle déterminant dans le changement de hiérarchie.

"Je pense que, quoi que Red Bull ait installé sur sa voiture à Bakou, cela a clairement eu un effet considérable," a déclaré le pilote McLaren à Singapour.

Lewis Hamilton partage cette analyse après les qualifications. Le pilote Ferrari considère que Red Bull a réalisé un travail remarquable pour retrouver les avant-postes.

"Red Bull a fait un travail fantastique. Je pense qu’ils ont apporté une évolution à Bakou qui les a vraiment propulsés à l’avant du peloton."

Pour Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, l’aspect le plus encourageant ne réside pas uniquement dans les résultats obtenus par Verstappen. C’est surtout la capacité de la monoplace à se montrer compétitive sur plusieurs types de circuits qui donne de la valeur à cette progression.

Les caractéristiques de Bakou, Sepang et Singapour sont très différentes, tant en matière d’appui aérodynamique que de vitesse moyenne et de contraintes imposées aux pneumatiques. Pourtant, Red Bull a été capable de se battre pour la victoire sur chacun de ces tracés, ce qui suggère que ses progrès ne se limitent pas à des conditions particulièrement favorables.

"Ce qui nous donne de l’espoir, c’est qu’il s’agit de trois circuits assez différents, et pourtant nous avons été compétitifs et capables de gagner à chaque fois. C’est un bel hommage au travail réalisé à l’usine, Max finit le travail mais je n’oublie pas Isack, que nous avons encore laissé tomber avec la fiabilité."

Cette régularité des performances constitue un élément important pour l’avenir, car elle laisse penser que les dernières évolutions ont amélioré le fonctionnement global de la monoplace plutôt que de simplement corriger un problème propre à un circuit.

Elle contraste également avec les difficultés rencontrées au début de la saison, lorsque Verstappen peinait à retrouver les sensations nécessaires pour exploiter pleinement sa voiture.

L’ampleur du redressement de Red Bull apparaît encore plus frappante à la lumière des confidences récemment faites par Verstappen. Le quadruple champion du monde a reconnu que les premiers Grands Prix de la saison 2026 avaient été particulièrement difficiles à vivre. Au point que l’idée de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 lui avait sérieusement traversé l’esprit.

"La vérité, c’est que j’ai traversé une période vraiment très difficile. Particulièrement lors des premiers week-ends de cette saison. Je n’avais jamais ressenti cela auparavant."

La situation semble désormais bien différente. Non seulement Verstappen retrouve une monoplace capable de jouer la victoire, mais il dispose également de nouvelles raisons d’envisager la saison 2027 avec optimisme.

Parmi elles figure l’arrivée de la nouvelle soufflerie de Red Bull, un outil que le Néerlandais considère comme essentiel pour poursuivre la progression technique de l’équipe.

"Le plus important pour l’année prochaine, c’est que nous puissions utiliser la nouvelle soufflerie."

Wolff reconnaît la supériorité actuelle de Red Bull

Le retour en force de Verstappen n’a pas échappé à Toto Wolff. Alors que Mercedes a largement dominé la première partie du championnat, son directeur reconnaît que la progression de Red Bull a été particulièrement impressionnante.

Il souligne notamment la capacité de l’écurie autrichienne à se relever de périodes difficiles, une qualité déjà démontrée à plusieurs reprises par le passé.

"Il faut leur tirer notre chapeau pour la manière dont ils parviennent à revenir, encore et encore. Il est clairement dominant en ce moment. Ils semblent actuellement disposer du meilleur ensemble du plateau."

Wolff peut néanmoins se satisfaire de l’avance importante accumulée par Kimi Antonelli au championnat du monde. Le pilote italien conserve une marge confortable au classement des pilotes, malgré la récente montée en puissance de Verstappen.

"Je suis ravi que nous ayons constitué une avance importante dès le début de la saison," a déclaré le directeur de Mercedes. "Un retour de Max comme en 2025 est toujours possible mais Kimi a une avance bien plus importante qu’Oscar ou Lando l’an dernier."

Cette avance permet à l’écurie allemande d’aborder la dernière partie du championnat avec une certaine sérénité, même si ses performances récentes ne sont plus aussi convaincantes.

Les difficultés de Hadjar ont également attiré l’attention de Toto Wolff. Le directeur de Mercedes observe que le spectaculaire regain de forme de Verstappen semble coïncider avec une situation déjà rencontrée chez Red Bull par le passé : plus la monoplace devient performante entre les mains du Néerlandais, plus son équipier semble avoir du mal à en exploiter le potentiel.

"Vous savez ce qui est intéressant ? Maintenant que la voiture devient plus rapide pour Max, elle semble devenir moins rapide ou moins efficace pour son équipier."

"Peut-être que Max a de nouveau trouvé la plage de fonctionnement idéale de la voiture."

Cette hypothèse rappelle les difficultés rencontrées par plusieurs anciens équipiers de Verstappen, même si les problèmes mécaniques subis par Hadjar à Singapour ont également joué un rôle majeur dans son manque de résultats.

Russell en difficulté, Antonelli limite les dégâts

Le week-end singapourien a d’ailleurs pris une tournure particulièrement compliquée pour Mercedes.

George Russell a été victime d’un accident lors du Sprint disputé sur une piste humide, avant de se retrouver condamné à partir du fond de la grille du Grand Prix en raison de pénalités liées au remplacement d’éléments de son groupe propulseur.

Le Britannique n’a pas cherché à minimiser sa responsabilité dans l’accident. "C’était une erreur vraiment stupide."

Ralf Schumacher s’est montré beaucoup plus sévère dans son analyse.

"C’est pour cela qu’il ne deviendra pas champion du monde, parce que ce genre de chose ne devrait pas arriver à quelqu’un qui possède autant d’expérience."

De l’autre côté du garage Mercedes, Antonelli a réussi à redresser partiellement la situation en se qualifiant quatrième.

Le leader du championnat utilise toujours le nouvel ensemble d’évolutions de Mercedes, dont le fonctionnement continue de poser des difficultés à l’équipe.

Sa performance en qualifications représente néanmoins un progrès par rapport aux résultats enregistrés la veille.

Russell a d’ailleurs reconnu que son coéquipier avait montré davantage de compétitivité, sans pour autant considérer que Mercedes avait retrouvé son meilleur niveau.

"C’était positif de voir que Kimi était un peu plus compétitif avec les évolutions que nous ne l’étions la veille, mais nous n’avons pas non plus réalisé des chronos extraordinaires."

"En tant qu’équipe, nous ne sommes pas encore satisfaits de la situation concernant le nouveau package, et je pense que nous sommes conscients de devoir procéder à certains ajustements pour compenser ces changements. Nous pourrions peut-être trouver le moyen de le faire fonctionner et d’être rapides. Mais pour l’instant, oui, nous avons besoin de trouver plus de temps dans ce package."

Toto Wolff confirme : "Comme vous le savez, nous avons utilisé deux configurations différentes sur nos deux voitures ici à Singapour, l’objectif étant d’approfondir notre compréhension de la nouvelle évolution et de nous assurer qu’elle fonctionne comme prévu."

"Concernant les évolutions, nous avons identifié des pistes intéressantes à explorer durant la nuit de vendredi à samedi, et l’équipe a bien travaillé pour corriger certains problèmes d’équilibre rencontrés en Malaisie ainsi que lors de la première journée."

"Être à seulement quelques dixièmes de la pole position est encourageant, et nous savons que nous pouvons encore progresser."