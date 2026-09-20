Red Bull constate la métamorphose de Lawson... de quoi garder sa place chez Racing Bulls ?

Liam Lawson a trouvé une dynamique positive chez Red Bull depuis qu’il a été appelé à remplacer Isack Hadjar, et ses performances récentes semblent avoir convaincu Laurent Mekies. Le responsable de l’écurie autrichienne souligne notamment le contraste entre les débuts difficiles du Néo-Zélandais avec Red Bull en 2025 et son niveau actuel, alors que Racing Bulls doit encore arrêter sa composition pour la saison 2027.

Mekies a salué les performances de Lawson lors de son intérim, toujours en cours, chez Red Bull, estimant que le pilote néo-zélandais avait affiché un niveau particulièrement solide. Cette appréciation intervient alors que Racing Bulls évalue actuellement les différentes options pour constituer son duo de pilotes en Formule 1 en 2027.

La situation de Lawson est d’autant plus intéressante que Red Bull l’avait écarté après seulement deux Grands Prix la saison dernière. Pourtant, c’est bien lui qui a été rappelé pour remplacer Isack Hadjar lorsque le Français s’est fracturé le poignet lors d’une séance d’entraînement, avant le Grand Prix des Pays-Bas.

Depuis le début de cet intérim, Lawson a inscrit des points lors de deux de ses trois apparitions au volant de la Red Bull.

Il a terminé septième à Zandvoort, avant de connaître un week-end plus compliqué à Monza. Parti depuis la voie des stands, il n’avait pas marqué de point après avoir subi des dégâts sur sa monoplace dès le début de la course. Il a ensuite terminé sixième sur le circuit du Madring.

Lors du Grand Prix d’Espagne, Lawson s’était élancé depuis la huitième place et avait gagné deux positions, notamment grâce à un dépassement sur Franco Colapinto, pour inscrire huit points supplémentaires.

"Je pense qu’il a fait du très bon travail," a déclaré Mekies aux médias.

"Je pense que nous savons tous à quel point il est difficile de rejoindre une équipe différente, de piloter une voiture différente, et je pense qu’il a fait tout ce que nous pouvions espérer de mieux."

Mekies a également rappelé que Lawson aurait pu obtenir un résultat similaire à Monza sans un contact avec Nico Hülkenberg, qui avait entraîné des dégâts sur son aileron avant.

"Il a inscrit des points très importants avec cette sixième place. Il avait fait la même chose à Zandvoort et, à Monza, il aurait probablement obtenu un résultat similaire sans le contact avec Nico [Hülkenberg] et les dégâts sur son aileron avant. Je pense qu’il a fait du très bon travail."

Pour Laurent Mekies, le Lawson actuel n’a plus grand-chose à voir avec celui qui avait connu des débuts difficiles chez Red Bull au début de la saison 2025.

"L’image est très différente de celle de ses premières courses de 2025, lorsqu’il était dans l’équipe."

"Nous lui en sommes reconnaissants et nous sommes heureux de cela."

Une place chez Racing Bulls encore loin d’être assurée

Malgré ces résultats encourageants, Liam Lawson n’a aucune garantie de figurer sur la grille de départ de la saison 2027. Racing Bulls doit encore choisir ses pilotes, et plusieurs candidats sont actuellement en lice.

Lawson est notamment en concurrence avec son équipier actuel, Arvid Lindblad, ainsi qu’avec Nikola Tsolov, membre du programme de jeunes pilotes de Red Bull.

Tsolov a renforcé sa candidature grâce à une première saison très convaincante en Formule 2. Le Bulgare a notamment été présenté par Alan Permane, le patron de Racing Bulls, comme le "prochain sur la liste" pour accéder à la Formule 1.

De son côté, Lawson semble multiplier les arguments pour conserver sa place au sein de l’écurie basée à Faenza. Laurent Mekies estime que le pilote poursuit sa progression et affiche une approche particulièrement concentrée.

"Je pense qu’il a continué à progresser en tant que pilote et qu’il est très concentré," a dit Mekies.

"Il fait certainement des efforts, je ne sais pas s’il en fait consciemment ou non, mais il a réussi à garder les choses simples dans sa manière de travailler avec l’équipe, ainsi que dans sa façon d’aborder ses propres performances et celles de la voiture. Il se concentre sur l’essentiel."

Pour Mekies, Lawson cherche avant tout à maîtriser les fondamentaux, une méthode qui semble porter ses fruits depuis son retour chez Red Bull.

"Il essaie de faire correctement les choses basiques, et cela fonctionne pour lui, bien sûr."

"Avec davantage de temps dans la voiture, il pourra peut-être atteindre un autre degré de finesse."

"Mais oui, je pense que cette approche a été très, très, très solide."