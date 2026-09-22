Hamilton ne ’se souvient plus’ des propositions dans ses documents envoyés à Ferrari

Lewis Hamilton continue de pousser Ferrari à faire évoluer son fonctionnement interne, mais le septuple champion du monde sait que les changements qu’il souhaite instaurer ne pourront pas être mis en place du jour au lendemain. Après plusieurs prises de parole critiques concernant les procédures de l’écurie italienne, le Britannique a tenu à clarifier ses intentions, assurant qu’il n’avait jamais demandé le remplacement de membres de son équipe. Il estime désormais que l’amélioration de la communication et des méthodes de travail nécessitera du temps et une démarche collective.

Depuis plusieurs semaines, Hamilton n’hésite pas à évoquer les difficultés rencontrées par Ferrari dans son fonctionnement. Le pilote de 41 ans avait notamment présenté ses excuses après certains de ses commentaires formulés à l’issue du Grand Prix des Pays-Bas, le mois dernier.

Le Britannique a de nouveau affiché sa frustration lors de l’épreuve suivante, à Monza, où il s’est retrouvé impliqué dans un incident coûteux avec son équipier Charles Leclerc dès le premier tour. À cette occasion, Hamilton avait notamment expliqué que Ferrari ne disposait pas de "règles d’engagement" suffisamment claires entre ses pilotes, contrairement à ce qu’il avait connu chez Mercedes.

Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large pour Hamilton, qui avait vécu la saison la plus difficile de sa carrière en 2025, sa première sous les couleurs de Ferrari. Le septuple champion du monde avait alors terminé l’intégralité de la campagne sans parvenir à décrocher le moindre podium.

Lors du Grand Prix de Belgique de l’année dernière, Hamilton avait révélé avoir transmis à Ferrari plusieurs "documents" contenant des propositions destinées à améliorer la monoplace, la communication entre les différents départements et les procédures internes de l’équipe.

Ces déclarations ont toutefois été suivies, récemment, de plusieurs articles de presse en Italie affirmant que le Britannique souhaitait désormais obtenir des changements au sein du personnel de Ferrari. Une interprétation que Hamilton a fermement démentie la semaine passée

"J’ai vu certaines informations qui ont été publiées et je veux clarifier les choses ici. Je n’ai jamais demandé que quelqu’un au sein de mon équipe soit remplacé. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille se donnent du mal chaque jour, et c’est leur engagement qui nous permet d’avancer."

"J’essaie toujours de donner aux gens les moyens de devenir la meilleure version d’eux-mêmes, ou au moins de les aider à voir le meilleur en eux. Je n’y parviens pas toujours, mais c’est mon intention et c’est ce que je suis ici pour faire."

Hamilton a ensuite insisté sur la nécessité de conserver une approche collective, alors que Ferrari cherche à améliorer son fonctionnement.

"Nous travaillons tous ensemble et cela continuera."

Une évolution qui ne se fera pas du jour au lendemain

Malgré ses attentes élevées, Hamilton reconnaît que les changements qu’il souhaite voir apparaître au sein de Ferrari relèvent d’un processus de long terme. L’écurie italienne repose sur une organisation et une culture qui se sont construites au fil de nombreuses années, ce qui rend toute transformation profonde particulièrement complexe.

"Je pense que c’est un processus qui s’inscrit davantage dans la durée. Ce n’est pas quelque chose que nous allons simplement modifier pour ce week-end."

"Il y a énormément d’éléments en mouvement, beaucoup de personnes, et une culture qui existe depuis très, très longtemps. Déplacer de grosses pièces n’est donc pas si simple."

Pour Hamilton, la première étape consiste à ouvrir le dialogue au sein de l’équipe afin d’identifier les difficultés et de rechercher collectivement les solutions adaptées.

"Nous avançons donc étape par étape, et cela commence par en discuter. Cela commence par une prise de conscience, que nous avons en interne. Ensuite, il s’agit simplement de trouver ensemble les solutions et la manière dont nous pouvons nous améliorer."

Le septuple champion du monde s’attend toutefois à ce que certaines tentatives ne produisent pas immédiatement les effets escomptés. Il estime néanmoins que cette phase d’expérimentation sera nécessaire pour permettre à Ferrari de progresser durablement.

"Cela ne se fait tout simplement pas du jour au lendemain. Nous allons probablement essayer certaines choses qui ne fonctionneront toujours pas, mais nous finirons par atteindre le point où nous devons être."

Interrogé directement sur la présence éventuelle de ses propositions dans les documents qu’il avait transmis à Ferrari en 2025, Hamilton a reconnu ne pas être en mesure de répondre avec certitude.

"Je ne m’en souviens pas," a-t-il répondu laconiquement.

Compte tenu de ses récentes prises de position fermes contre l’opérationnel au sein de la Scuderia, il y a eu de gros froncements de sourcils de la part des journalistes...

Le pilote Ferrari a alors expliqué que le temps écoulé et le nombre de communications échangées rendaient difficile le rappel précis du contenu de ses messages de l’époque.

"Je ne me souviens pas de tous les courriels que j’ai envoyés l’année dernière, donc je ne sais pas si cela en faisait partie à l’époque."

Une réponse évidemment très légère et qui n’a pas convaincu les médias. Hamilton sera très certainement poussé à revenir sur le sujet ce mercredi, lors de la journée médias à Bakou.