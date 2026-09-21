Hadjar joue son retour chez Red Bull avec une dernière évaluation aujourd’hui

Isack Hadjar pourrait bientôt retrouver le baquet de la Red Bull RB22. Le pilote français, absent des trois derniers Grands Prix en raison d’une blessure au poignet contractée pendant la pause estivale, passe actuellement une ultime série d’évaluations dans le simulateur de l’écurie. Une décision concernant sa participation au Grand Prix d’Azerbaïdjan, prévu ce week-end à Bakou, est attendue ce lundi 21.

Hadjar se trouve actuellement dans le simulateur de Red Bull afin de déterminer s’il est suffisamment remis pour reprendre la compétition. Le Français s’était blessé au poignet durant la trêve estivale et a depuis manqué les trois dernières manches du championnat.

Pour le remplacer aux côtés de Max Verstappen, Red Bull a fait appel à Liam Lawson. Le Néo-Zélandais pourrait ainsi disputer un quatrième Grand Prix consécutif avec l’écurie autrichienne si Hadjar n’obtient pas l’autorisation de reprendre le volant à Bakou.

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, s’est montré clair ces dernières semaines : Hadjar retrouvera son baquet dès qu’il sera considéré comme étant à 100 % de ses capacités physiques. Le pilote français estime aujourd’hui que l’état de sa main s’est amélioré et que les douleurs ont diminué.

La séance dans le simulateur doit toutefois être menée à son terme avant qu’une décision définitive ne soit prise. Red Bull devra alors déterminer si Hadjar peut reprendre le volant de la RB22 ou si Lawson sera maintenu pour une quatrième course consécutive. La décision est attendue plus tard dans la journée de ce lundi et sera communiqué aux médias dans la foulée ou demain au plus tard, puisque la journée médias à Bakou a lieu mercredi, avec les essais libres dès jeudi.

Le retour éventuel d’Hadjar aurait également des conséquences chez Racing Bulls. Si le Français est déclaré apte à courir et reprend sa place chez Red Bull, Lawson retrouvera son baquet au sein de l’écurie sœur, aux côtés d’Arvid Lindblad.

Cette réorganisation mettrait ainsi un terme à la pige de Yuki Tsunoda chez Racing Bulls. Le pilote japonais a assuré l’intérim lors des trois dernières courses aux côtés de Lindblad, avec des performances encourageantes, notamment avec un point inscrit lors du Grand Prix d’Italie.

Dans le cas où Hadjar serait autorisé à reprendre la compétition et où Lawson retournerait chez Racing Bulls, Tsunoda retrouverait donc son rôle de troisième pilote et de pilote de réserve de Red Bull.