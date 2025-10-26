Red Bull est en difficulté mais Marko vise Piastri : ’La pression le rattrape’

Le Dr Helmut Marko estime que le leader du championnat, Oscar Piastri, craque sous la pression, alors même que Red Bull traverse également un week-end difficile au Grand Prix du Mexique.

Malgré les mises à jour apportées à la RB21, Max Verstappen n’a pu se classer qu’à la cinquième place lors des qualifications, tandis que Piastri a terminé à une modeste huitième place, remontant à la septième place sur la grille après la pénalité infligée à Carlos Sainz.

Pourtant, le week-end n’est pas entièrement mauvais pour Red Bull. Avec Lando Norris désormais plus rapide chez McLaren mais toujours derrière son coéquipier au classement, Verstappen devrait en profiter même sans victoire.

"Bien sûr, nous avons toujours besoin de l’aide de McLaren," a déclaré le consultant de Red Bull pour le sport automobile à Mexico.

"Je pense que Piastri ne gère finalement pas très bien la pression. Elle le rattrape. C’est du moins ce qu’il semble ces derniers temps, même si je ne le connais pas assez bien pour en être certain."

Marko admet que les attentes de Red Bull sont modestes au Mexique.

"Nous avons progressé depuis vendredi, mais dans le deuxième secteur, nous avons tout de même perdu deux dixièmes. Et ce, en seulement deux virages."

"La hauteur de caisse de la voiture est déterminante, et dans le deuxième secteur, nous étions peut-être un peu au-dessus de la limite. Mais c’est pour la course : quand les réservoirs sont pleins et que nous roulons plus lentement dans les virages, au moins cela devrait être réglé."

"Mais ce sera très difficile en course face à Norris. L’usure des pneus sera déterminante. Si tout se passe parfaitement, un podium est possible en passant les Ferrari et Russell. Nous voulons gagner des points sur Oscar Piastri, mais il semble que nous allons en perdre sur Norris. Le score sera alors encore plus serré. La tension va continuer."

Verstappen lui-même est resté réaliste après les qualifications mais il s’est montré franc quant aux performances de la voiture mise à jour après les qualifications.

"Nous avons été mauvais partout ici. Le secteur deux a été le pire. Il suffit de regarder mes images embarquées, c’était bizarre. Bizarrement mauvais. Pas d’équilibre, pas d’adhérence, et je m’attends à ce que ce soit encore pire lors de la course."

Marko a convenu que le pilote McLaren en pole position pourrait être intouchable au Mexique.

"Vu la façon dont Norris s’est comporté dans les longs relais, il va prendre le large. Je pense que Norris est invincible ici, mais tout le reste est possible."

Quant à Piastri, la forme récente de l’Australien a intrigué beaucoup de monde chez McLaren et dans le paddock. Son avance sur Verstappen autrefois confortable au classement a été réduite à seulement 40 points, contre 104 au retour de la F1 après la pause estivale.

"Les deux derniers week-ends ont été différents des autres," a admis Piastri. "Je n’ai pas le rythme. Tout semblait normal et le travail me semblait correct, mais je n’ai tout simplement pas le chrono. C’est une situation que je n’aime pas. Le principal problème est de retrouver le rythme. Pour l’instant, je ne pense pas au championnat."

Il a nié ressentir de la pression.

"Je ne ressens aucune différence. J’ai l’impression de piloter de la même manière que lorsque les choses allaient mieux. J’essaie de comprendre, car les chiffres ne concordent tout simplement pas."