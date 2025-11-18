Red Bull et Verstappen abordent un triple-header pour l’histoire… ou la fin d’un règne

Max Verstappen et Red Bull abordent un tournant majeur de leur saison : le triple-header final qui couronnera le champion du monde de Formule 1. Avec encore 83 points en jeu, le Néerlandais reste mathématiquement en lice pour décrocher un cinquième titre consécutif, mais la marge est mince.

Après les deux victoires consécutives de Lando Norris, leader du championnat, l’écart s’est creusé à 49 unités. Verstappen n’a aucun droit à l’erreur et doit compter sur des erreurs ou abandons chez McLaren F1.

Première étape de ce sprint final : le Grand Prix de Las Vegas, un rendez-vous que Verstappen connaît bien après y avoir triomphé lors de l’édition inaugurale en 2023. Mais cette année, impossible pour Red Bull d’afficher la moindre certitude. Laurent Mekies, directeur de l’écurie, le reconnaît volontiers : prédire la compétitivité de la RB21 est devenu une loterie.

"Vous savez, nous nous sommes assez régulièrement trompés en prédisant quelles pistes allaient nous convenir ou non," sourit-il.

"Nous ne pensions pas que Monza nous conviendrait. Nous ne pensions pas que Bakou nous conviendrait. Nous ne pensions pas que Singapour nous conviendrait."

Pour le Français, l’objectif n’est plus de deviner le terrain favorable, mais de se concentrer sur la maîtrise en interne du châssis et de ses réglages.

"Honnêtement, ce n’est pas là que va notre attention, savoir si le circuit nous ira ou non, car par rapport aux autres, c’est probablement trop difficile à anticiper. Le focus est sur nous-mêmes."

Red Bull sort d’un week-end agité à Interlagos, où l’équipe a peiné à mettre la RB21 dans sa fenêtre d’exploitation idéale. Si l’on a suggéré à Mekies que l’écurie semblait globalement mieux trouver ce « sweet spot » depuis la pause estivale, il préfère calmer les attentes.

"Je ne blâmerais pas vraiment le circuit," répond-il à propos du tracé atypique du Strip et de ses températures glaciales.

"C’est toujours très difficile, et parfois on y arrive mieux qu’à d’autres moments. C’est la simple vérité. Mais on oublie facilement à quel point c’est difficile, même quand on gagne. C’est simplement très difficile à chaque course."

De son côté, Verstappen reste aussi mesuré que son patron. Alors qu’on lui demandait si les enseignements du mauvais set-up au Brésil pourraient permettre à l’équipe de mieux démarrer cette séquence de trois courses, il admet que l’incertitude domine.

"Ce sont des circuits très différents, donc c’est difficile à savoir honnêtement. Je pense que nous avons encore un peu de mal avec les pneus, donc cela dépendra du tracé, des températures. Nous pouvons les mettre dans une bonne fenêtre, mais pas toujours. C’est ce sur quoi nous devons nous concentrer dans les prochaines courses."

Jenson Button a en tout cas appelé Max Verstappen à tirer parti des difficultés que McLaren pourrait rencontrer lors du Grand Prix de Las Vegas. L’écurie basée à Woking a toujours souligné qu’elle s’attendait à ce que cet événement soit un défi pour elle.

"C’est le circuit sur lequel Max doit tout donner," a déclaré le champion du monde 2009 en tant que consultant de Sky F1. "McLaren doit simplement récolter autant de points que possible et ne pas se laisser distancer par Max. Il va faire très froid. D’après ce que j’ai vu, il y a également un risque de pluie, ce qui va certainement compliquer les choses."

"C’est un circuit rapide à Las Vegas, c’est un circuit urbain, mais il y a quelques virages rapides. Sur piste mouillée, ce serait très délicat. C’est sans aucun doute un circuit qui convient à Max."

Cependant, Button se méfie de la bonne forme affichée récemment par McLaren, qui a fait pencher la balance en faveur de Norris dans la course au titre.

"C’est dommage d’avoir vu Red Bull et Max perdre du terrain lors des deux dernières courses, car la lutte pour le championnat se jouerait alors vraiment entre trois voitures. Maintenant, c’est certainement beaucoup plus difficile pour lui, mais cela reste possible s’ils retrouvent leur niveau de performance d’avant la pause estivale."

"Mais on a l’impression que McLaren s’est un peu repris et a su tirer le meilleur parti de ses atouts, ce qui n’était probablement pas le cas auparavant. Lorsque les pilotes commencent à se surveiller mutuellement pour le championnat, on ne tire pas le meilleur parti de tout ce qui est disponible au sein de l’équipe."

"Espérons que Rebull et Verstappen reviendront et qu’ils réussiront à marquer autant de points que possible face aux pilotes McLaren. Histoire d’entretenir le suspense !"