Comment Verstappen peut-il renverser Norris dans le sprint final ?

À trois manches du terme de la saison 2025 de Formule 1, avec un Sprint encore à disputer au Qatar, Max Verstappen voit ses espoirs de conserver sa couronne suspendus à un fil.

Le Néerlandais accuse un retard de 49 points sur Lando Norris après le Grand Prix du Brésil à São Paulo, tandis qu’Oscar Piastri, intercalé entre les deux hommes, ne possède que 25 unités d’avance sur le pilote Red Bull.

Pourtant, les chiffres ne mentent pas : le titre n’est pas joué, et la fin de saison pourrait encore réserver de sérieux remous si, posons-le tout de suite, un résultat vierge pour Norris venait faciliter les choses pour le pilote Red Bull Racing. D’un autre côté, Norris pourrait aussi éliminer Verstappen de la course au titre dès Las Vegas.

Nextgen-Auto a détaillé plusieurs scénarios qui pourraient faire basculer la lutte en faveur de McLaren ou de Verstappen. Trois Grands Prix, un Sprint, 83 points en jeu… et l’habitude de la F1 de réserver ses plus beaux rebondissements pour la fin pourrait bien frapper encore.

Verstappen éliminé de la course au titre dès Las Vegas ?

Le premier scénario à étudier est le plus simple : Lando Norris permet à McLaren F1 de s’assurer le titre pilotes dès ce week-end. Attention, Norris ne peut pas être titré ce week-end mais selon son résultat, il peut éliminer Verstappen de la course au titre mondial et faire en sorte que cela se joue encore entre lui et Oscar Piastri.

Ainsi, si Verstappen concède neuf points à Norris à Las Vegas, il sera hors course. Un cas fort probable serait que Norris remporte la victoire avec 25 points et que Verstappen ne termine pas mieux que troisième (15 points ou moins). De même si Norris termine deuxième (18 points), Verstappen ne doit pas être mieux classé que sixième. Et ainsi de suite en termes de positions...

Et si Verstappen remportait tout jusqu’au bout ?

Prenons l’hypothèse inverse d’un Verstappen impérial sur la fin de saison - vainqueur à Las Vegas, au Qatar (Sprint compris) puis à Abou Dhabi - le quadruple champion du monde pourrait totalement inverser la tendance, malgré un écart aujourd’hui impressionnant.

Une telle moisson de points lui permettrait de mettre une pression maximale sur les McLaren, à condition que Norris et Piastri ne parviennent pas à répliquer.

Dans ce cas précis, Norris serait contraint d’adopter une approche défensive, en gérant avant tout l’écart plutôt qu’en cherchant les victoires.

Un grand chelem pour Verstappen porterait son total à 424 points. Avec 390 points au compteur, Norris devrait alors marquer 35 unités sur les trois Grands Prix restants et le Sprint pour espérer être sacré. Largement jouable, surtout s’il ne connait aucune panne ou accident.

Et si McLaren flanchait… même légèrement ?

Dans ce cas, bonne nouvelle pour Red Bull : pas besoin d’un abandon pour relancer la lutte. Un seul week-end raté - une qualification manquée à Las Vegas, un aileron avant endommagé au Qatar ou un mauvais choix stratégique - pourrait resserrer le classement de façon brutale.

L’écart de 25 points qui sépare Piastri de Verstappen laisse l’Australien parfaitement à portée si sa forme venait à baisser.

Une oscillation de 15 à 20 points en un seul week-end n’a rien d’exceptionnel ; deux occurrences de ce type et le tableau du championnat serait totalement transformé, Norris vient d’ailleurs de reprendre 23 points à son équipier à São Paulo.

Et si le Qatar devenait le tournant de la saison ?

Le week-end qatari, avec Sprint et Grand Prix, représente le deuxième gros point d’inflexion si Norris ne gagne pas à Vegas avec Verstappen 3e ou moins bien classé.

Si Verstappen rafle les 33 points disponibles et que Norris ou Piastri connaissent un Sprint raté comme celui vécu par l’Australien aux États-Unis et au Brésil (abandon ou 5e place au mieux), le championnat pourrait se resserrer dangereusement avant Abu Dhabi.

Ainsi, si Norris abandonne en Sprint puis termine cinquième du Grand Prix, il ne repart qu’avec 10 points, contre 33 pour Verstappen, soit un gain de 23 points en faveur du pilote Red Bull. Dans cette configuration, l’écart chuterait à 26 unités, sans même compter ce qu’il se passe à Las Vegas.

Rappelons qu’à Abu Dhabi, 25 points seulement seront à distribuer.

Et si Piastri devenait l’arbitre du titre ?

Oscar Piastri occupe une position délicate dans ce duel à trois. S’il venait à dominer Norris dans les dernières courses, il pourrait involontairement aider Verstappen en prenant des points cruciaux au Britannique.

Dans ce scénario, Verstappen n’aurait plus besoin que d’un seul pilote McLaren en difficulté, et non des deux.

Un retour du Piastri des grands jours, rapide sur un tour, de plus en plus incisif en course, peut rapidement devenir un casse-tête pour Norris. Pour Verstappen, l’idéal serait que l’Australien batte son équipier sans pour autant dépasser le pilote Red Bull.

Et si Verstappen commettait la moindre erreur ?

Il existe aussi le scénario le plus inconfortable pour Red Bull, mais peut-être aussi le plus réaliste : celui où la lutte s’arrête prématurément. Car la moindre défaillance, abandon, accrochage, course hors des points ou même mauvais réglages sur une course pourrait tuer ses chances immédiatement.

Avec un Norris régulier comme un métronome, Verstappen doit réaliser un sprint final parfait, sans aucune faille.

Cela implique une exécution irréprochable de la part de Red Bull : optimisation des performances de la RB21, stratégie, arrêts au stand, fiabilité, gestion pneumatique… D’ici à Abu Dhabi, le droit à l’erreur n’existe plus.

Et si le titre se jouait lors de la finale ?

Un scénario parfait pour la Formule 1 dans son ensemble subsiste : celui où Abu Dhabi redeviendrait une nouvelle fois le théâtre d’un duel décisif.

Pour cela, Verstappen doit reprendre au moins 25 points à Norris entre Las Vegas et le Qatar. La mission semble improbable, mais pas impossible.

Les espoirs du Néerlandais reposent autant sur un retour en forme spectaculaire que sur de potentielles failles de McLaren.

S’il parvient à combiner les deux, un cinquième titre mondial reste mathématiquement et sportivement accessible. Le dénouement approche !