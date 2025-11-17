McLaren F1 a ’pris des mesures’ pour progresser à Las Vegas

McLaren F1 pense avoir récupéré assez d’éléments de compréhension pour être moins en difficulté à Las Vegas qu’en 2024. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, explique que la course de l’année dernière était très difficile, avec sept dixièmes de seconde de retard en qualifications, et une sixième et une septième places à l’arrivée.

Lando Norris a déclaré qu’il ne visait pas la victoire mais qu’il s’attendait à un week-end moins négatif que l’an dernier, et Stella se veut en tout cas rassurant car l’équipe de Woking avait réussi à saisir les raisons du manque de performance.

"L’année dernière, Vegas a été l’une des courses les plus difficiles" a reconnu Stella. "Nous avons eu des difficultés avec le comportement des pneus lors des qualifications, car nous n’étions pas rapides, et avec le comportement des pneus pendant la course, car nous avons eu beaucoup de graining."

"Nous avons également rencontré des problèmes aérodynamiques lorsque nous avons essayé d’alléger l’aileron arrière. Nous avons constaté que nous perdions trop en efficacité et nous avons également eu quelques problèmes avec le réglage de la voiture, en essayant de compenser ce graining et une partie du sous-virage."

L’Italien confirme toutefois que l’édition 2024 avait réussi à amener des éléments pour appliquer des corrections : "Les conclusions tirées à Las Vegas l’année dernière nous ont fourni beaucoup d’informations pour essayer de trouver des moyens de nous améliorer."

"Je dirais que du point de vue des pneus, de l’efficacité aérodynamique et des réglages de la voiture, nous savons dans quelle direction nous devons évoluer par rapport à l’année dernière. Cela suffira-t-il pour être compétitifs cette année ?"

"Nous ne le saurons qu’à Las Vegas, mais nous avons clairement pris des mesures en réponse à ce que nous avons vu l’année dernière, car les performances n’étaient certainement pas satisfaisantes."