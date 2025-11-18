Ella Hakkinen va-t-elle réussir sur les traces de son père grâce à McLaren F1 ?

Mika Salo estime qu’Ella Hakkinen, la fille de Mika, a fait un pas significatif vers un éventuel avenir en Formule 1 après avoir été recrutée dans le programme de développement des pilotes de McLaren F1. Il affirme qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle ne devienne pas la première femme à courir en F1 depuis des décennies.

McLaren a confirmé qu’elle élargissait sa présence au sein de la F1 Academy pour 2026 en ajoutant à son équipe junior Ella Hakkinen, 14 ans, fille du double champion du monde finlandais. Elle commencera les essais en monoplace avant ses débuts prévus en 2027.

Dans le cadre de l’expansion du programme de développement des pilotes McLaren Racing, Ella Lloyd, actuelle pilote de l’Académie F1, sera rejointe par Ella Hakkinen donc mais aussi Ella Stevens (photo ci-dessous). Trois Ella chez les papaya !

À 14 ans, Häkkinen sera la plus jeune participante du programme, mais sa carrière jusqu’à présent n’en est pas moins impressionnante. Elle a remporté sa première grande victoire internationale lors de l’Académie Champions of the Future 2024 à Crémone, suivie d’autres victoires et podiums à travers l’Europe.

Originaire du Gloucestershire, Stevens s’est illustrée tout au long de sa carrière de karting, devenant récemment vice-championne du championnat britannique de karting KZ2 2025. Elle est la seule femme à avoir remporté la première place dans la catégorie reine du karting britannique.

Stevens rejoindra Ella Lloyd sur la grille de départ de la F1 Academy en 2026 dans une deuxième équipe soutenue par McLaren Racing pour cette série entièrement féminine. Les deux voitures seront gérées et exploitées par Rodin Motorsport.

Dans une interview accordée à Iltalehti, l’ancien pilote de F1 Mika Salo s’est réjoui pour la fille de Mika Häkkinen et s’est dit impressionné par sa vitesse en karting.

"Ella est vraiment très rapide, incroyablement rapide," a déclaré l’ancien pilote Toyota et Ferrari.

"Elle a su rivaliser sérieusement avec les garçons. Ce n’était qu’une question de temps," a ajouté Salo à propos de l’accord avec McLaren.

Il a décrit l’entrée dans une académie de pilotes comme une étape décisive dans sa carrière.

"De nos jours, il est vraiment difficile de progresser si vous ne faites pas partie du programme junior d’une équipe. C’est pratiquement impossible."

"Bien sûr, vous pouvez obtenir un soutien financier, mais vous pouvez également bénéficier d’une aide à l’entraînement et, par exemple, d’un coaching mental et physique. Dans les meilleures équipes, vous pouvez obtenir des conseils sur absolument tout."

Lorsqu’on lui a demandé directement si Hakkinen pourrait un jour atteindre la Formule 1, Salo a été catégorique.

"Si elle est assez rapide, pourquoi pas ?" a-t-il répondu.

"Elle peut piloter aussi bien que les hommes. Ce n’est pas un problème, mais Ella est encore jeune, elle a donc encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir concourir en F1."

Salo a déclaré que rejoindre McLaren lui donnait les bases nécessaires pour suivre cette voie.

"Nous sommes désormais sur la bonne voie pour voir enfin une femme en F1. Et quel symbole ce serait que ce soit la fille de Mika, qui a été champion du monde avec cette équipe," a conclu Salo.