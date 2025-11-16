’Oubliez le karting’ : l’étonnant conseil de Verstappen aux jeunes pilotes

Max Verstappen conseille aux jeunes pilotes visant la F1 de ne plus se baser sur le karting pour progresser et se faire leur coup de volant, malgré le fait que ces engins soient encore la base de l’échelle pour la progression vers la monoplace.

Lui-même est passé du karting à la Formule 1 en quelques mois, avec une seule année en monoplace entre temps, mais il déplore surtout l’absence de pertinence du karting, qui ne forme pas réellement aux problématiques et au pilotage de la F1.

"Oubliez le karting. C’est le problème avec notre sport : quand on grandit en jouant au football, on joue dès son plus jeune âge avec un ballon. Le ballon ne change pas. Pour nous, j’ai l’impression que le karting n’est pas la même chose que la course automobile" regrette Verstappen.

"Avec un kart, vous apprenez les bases de la course : les départs, les dépassements, mais un kart ne se conduit pas comme une voiture. Vous êtes déjà assis complètement différemment, vous avez des suspensions."

"Avec un kart, vous devez toujours le faire glisser parce que vous avez l’essieu, il doit toujours être libre et toujours glisser. Une voiture, c’est le contraire, car pour moi, elle doit toujours être collée à l’arrière et ensuite, vous essayez de prendre autant d’avant que possible, mais en général, l’arrière doit être collé."

"La dynamique de conduite est donc très différente. Je dirais toujours de faire du karting pour le plaisir, mais pas comme un véritable entraînement. Le karting, c’est bien, c’est très bien pour apprendre quand on est enfant, mais à un moment donné, c’est fini et il faut passer à autre chose."

Le karting n’intéresse plus Verstappen, qui préfère passer son temps libre à rouler en GT, notamment sur le Nürburgring, voire même à piloter sur iRacing, ou dans le simulateur de Red Bull.

"Je préfère de loin sortir en GT, faire des essais en GT, courir en GT ou m’entraîner sur mon simulateur à la maison pour me préparer à la F1 ou aux épreuves qui nous attendent."