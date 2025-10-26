’Je n’ai rien à perdre’ : Hamilton prévoit un départ ’agressif’ en course

Lewis Hamilton a signé sa meilleure qualification de la saison pour une course du dimanche, en apparaissant dans le top 3 pour la première fois de la saison au Grand Prix du Mexique ce samedi, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Une performance qui a soulagé le principal intéressé, dont l’aisance au volant de la SF-25 commence à vraiment se ressentir sur les chronos, et qui est satisfait d’avoir pu se positionner aussi bien en vue de la course.

"Je disais justement aux gars ici que cela faisait longtemps que je n’étais pas monté sur ce podium, donc ça fait du bien, c’est tout neuf. Et oui, je suis vraiment reconnaissant envers l’équipe pour tout le travail acharné et les efforts constants tout au long de l’année" note Hamilton.

"Bien sûr, j’aurais aimé que nous vivions cela plus tôt dans la saison, mais le fait est que nous continuons à progresser et à rester positifs, donc c’est tout simplement génial d’être ici avec ces deux-là."

Malgré une voiture délicate à piloter et un week-end débuté par les EL2, Antonio Fuoco ayant roulé dans sa voiture vendredi, il a pu rapidement trouver ses marques : "Relativement satisfait. Comme Charles l’a dit, c’est un circuit vraiment difficile. On glisse tous beaucoup, de manière générale."

"L’adhérence est assez faible sur ce circuit à cause de l’altitude. Mais malgré cela, évidemment, tout le monde connaît les mêmes difficultés et notre rythme a été très bon tout le week-end. Je pense que nous avons fait de bons progrès avec la voiture au fil du week-end."

"Évidemment, j’ai manqué les EL1, je ne dirais pas que cela a vraiment nui à mon week-end, mais bien sûr, on apprend toujours plus en tournant davantage sur la piste. Je pense que j’ai réussi à amener la voiture au meilleur niveau possible. Ce n’est vraiment pas facile de boucler un bon tour ici."

Le circuit mexicain est piégeux à cause de l’altitude, de la saleté de la piste mais aussi par ses bosses et l’obligation de monter sur les vibreurs pour signer une bonne performance. Hamilton espère pouvoir retrouver son aisance sur des circuits plus classiques en fin de saison.

"Oui. Je pense que c’est un circuit particulier, évidemment, à cause de l’altitude, donc nous sommes peut-être plus proches que nous ne le serions normalement, je dirais. Difficile de dire où nous en serons sur les prochaines courses. Je ne pense pas que nous serons aussi proches qu’ici."

"Mais je pense que les petites améliorations dont Charles parlait, celles que nous avons faites, font une grande différence. Et c’est super de pouvoir enfin accéder à la Q3, de réussir de bons tours et d’être compétitifs. C’est quelque chose qui a été un problème toute l’année, surtout de mon côté."

Le septuple champion du monde a aussi salué l’amélioration des processus de Ferrari, car l’exécution est de plus en plus fluide, permettant de maximiser le potentiel de la monoplace.

"Nous continuons à améliorer nos processus, du moment où nous arrivons sur le circuit, à nos débriefings, jusqu’aux décisions que nous prenons en équipe, dans le domaine de l’ingénierie, ou encore dans le timing de nos sorties."

"Donc je pense que nous resserrons progressivement ces aspects. Et je pense que la façon dont Charles et moi travaillons ensemble pour faire avancer la voiture et la développer est vraiment positive pendant les week-ends de course."

"Nos voitures sont désormais pratiquement identiques, et je commence enfin à comprendre comment piloter cette voiture que Charles a la chance de conduire depuis sept ans, en termes de caractéristiques. Mais je commence enfin à m’y faire. Donc c’est bien."

Hamilton prévient ses rivaux qu’il tentera le tout pour le tout au départ : "Je ne sais pas. J’ai clairement envie d’être combatif. Je n’ai rien à perdre, lui oui. Donc je serai assez agressif, je pense. J’espère simplement être assez proche pour livrer une belle bataille."

S’il a envie de se placer en tête, c’est aussi pour éviter l’air sale, qui surchauffe les voitures et leurs principaux composants, qu’il s’agisse du moteur, des freins ou des pneus.

"C’est compliqué avec l’altitude, la surchauffe de la voiture, la surchauffe des freins. Je ne sais pas comment c’est pour les autres, mais je suis assez sûr que la plupart connaissent ces problèmes ici, à cause du manque de refroidissement. Donc ce ne sera pas forcément facile. Mais il y a de très bons pilotes derrière nous. On verra bien."

Toujours très populaire parmi les fans, le Britannique a remercié l’accueil chaleureux du public : "Oui, c’est magnifique. C’est vraiment incroyable. Chaque fois que je viens au Mexique, honnêtement, je me sens toujours très bien accueilli."

"J’aime énormément cette ville. J’ai grandi en la voyant dans les films, et je dirais qu’elle est encore plus belle en vrai. Quand on arrive dans la ville et qu’on voit les restaurants, les lumières suspendues, il y a une atmosphère vraiment particulière."

"Et évidemment, depuis que nous venons à cette course, elle ne cesse de grandir d’année en année, et je dirais que je suis agréablement surpris par la réponse positive que je reçois du public ici, chaque année. C’est quelque chose pour lequel je suis incroyablement reconnaissant. Donc, muchas gracias !"