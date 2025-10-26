Monaghan encense Verstappen : Un pilote qui ’soude’ toute une équipe

La saison actuelle de Formule 1 a représenté un véritable tournant pour Red Bull, longtemps dominatrice ces dernières années. Après un début d’année plus complexe, marqué par une concurrence accrue et une RB21 en retrait sur plusieurs circuits, l’équipe a dû faire face à ses premières remises en question depuis plusieurs saisons.

Dans ce contexte, Max Verstappen a joué un rôle capital dans la résilience du team. Malgré une monoplace moins performante sur certaines épreuves, le quadruple champion du monde a su maintenir une dynamique positive, fédérant l’écurie autour de lui et de leurs objectifs mutuels, comme l’explique l’ingénieur en chef de l’équipe, Paul Monaghan.

"Cette année l’a mis au défi d’une manière différente, je pense, car nous ne lui avons pas fourni une voiture suffisamment rapide pour toutes les épreuves" a déclaré Monaghan. "Mais il a toujours considéré que l’équipe était dans la course, donc lui aussi, et qu’il allait aider et contribuer autant que possible pour nous sortir de cette situation."

"C’est un pilote extraordinaire, tant dans la voiture qu’en dehors. Il fait partie de ces pilotes rayonnants qui peuvent aider à souder l’équipe, sans en être le seul élément, mais en en étant une partie très importante, et c’est tout simplement formidable de l’avoir parmi nous."

Les progrès de la RB21 depuis Monza ont été impressionnants, grâce à des packages d’évolution. Mais ceux-ci ont mis du temps à arriver, et Monaghan explique pourquoi le team n’a pas fait cela plus tôt : "Je pense que plusieurs facteurs ont joué. Beaucoup de travail a été accompli, dès les premières courses de la saison, pour essayer d’améliorer notre voiture."

"Nous pensions avoir identifié le problème, et il nous a fallu plusieurs étapes pour y parvenir, sans nous contenter de réduire l’appui de la voiture. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Monza, la voiture était bien meilleure grâce à la combinaison de plusieurs facteurs. Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un seul élément isolé."

"Ce n’est pas un ou deux réglages. Ce n’est pas nécessairement une question de géométrie de la carrosserie. Beaucoup de choses se sont passées dans le bon ordre. Nous sommes peut-être déçus du timing, mais c’est la vie."