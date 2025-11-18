Un virage qui fait grincer les joueurs : F1 26 ne sera qu’un DLC... payant !

Pour la première fois depuis que Codemasters a pris les commandes de la licence en 2009, la franchise officielle du jeu vidéo "Formula 1" ne proposera pas de nouvel opus l’an prochain. Electronic Arts, propriétaire de la série, a officialisé une décision inédite : la saison 2026 sera distribuée sous la forme d’un contenu additionnel payant pour les détenteurs de F1 25, plutôt qu’à travers un nouveau jeu complet.

Ce contenu téléchargeable inclura les éléments majeurs de la prochaine saison :

— la refonte réglementaire 2026,

— l’arrivée de Cadillac et l’élargissement de la grille à 22 monoplaces.

Cependant, le pack ne proposera pas le nouveau circuit urbain espagnol du Madring, qui fera pourtant son entrée au calendrier en 2026.

Un prochain opus repoussé à 2027

La série fera donc l’impasse sur 2026 pour revenir en 2027 avec un épisode présenté comme un renouveau ambitieux. EA promet "une représentation profondément authentique et innovante de l’action et de l’excitation de la Formule 1, réimaginée dans une expérience plus vaste, avec de nouvelles façons de jouer pour les fans du monde entier."

Le géant américain justifie ce report par sa stratégie inscrite dans son accord pluriannuel avec Formula One Management. L’objectif : repenser la franchise pour mieux coller à la dynamique actuelle de la discipline.

L’éditeur souligne notamment l’importance du renouvellement des fans : "Conçue pour répondre à l’évolution rapide et à l’expansion mondiale du public de la F1, alors que plus d’un tiers des fans ont rejoint le sport au cours des quatre dernières années, cette nouvelle expérience élargira ce que les joueurs de longue date aiment déjà dans la franchise et célébrera la passion de la Formule 1 à travers un jeu qui immerge à la fois les nouveaux venus et les habitués dans l’ère moderne du sport."

De son côté, Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters, assume cette transition ambitieuse :

"Avec l’élan actuel de la Formule 1, sur la piste comme en dehors, c’est le moment idéal pour se projeter et construire l’avenir."

"Nous restons pleinement engagés envers la franchise EA Sports F1. Notre plan pluriannuel prolonge l’enthousiasme de cette année avec l’extension 2026 et réinvente l’expérience F1 pour 2027, afin d’offrir encore plus aux joueurs de tous niveaux partout dans le monde."

Cette décision marque un tournant majeur pour une série historiquement annuelle. Si ce choix pourra frustrer une partie du public, EA et Codemasters misent sur un développement plus long pour relancer la franchise et proposer une expérience repensée en profondeur. Reste à savoir si les joueurs accueilleront favorablement ce nouveau modèle, qui introduit pour la première fois un contenu "saison" payant au lieu d’un jeu complet.