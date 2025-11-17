McLaren F1 : un champion tacle les théories ’absurdes’ sur le favoritisme envers Norris

Les théories du complot sur McLaren F1 continuent à être les plus féroces, des fans et certains observateurs du paddock assurant que l’équipe de Woking favorise Lando Norris face à Oscar Piastri. Le Britannique est même hué sur les podiums par un public qui le juge favorisé dans les faits, ce que rien ne démontre.

Alan Jones, champion du monde de Formule 1980, a pris la défense de McLaren et de ses deux dirigeants, Andrea Stella et Zak Brown. L’Australien rappelle que ces théories là ne sont pas nouvelles en Formule 1, et prend exemple un autre de ses compatriotes, Mark Webber, pour rappeler qu’il n’était pas injustement désavantagé face à Sebastian Vettel chez Red Bull.

Jones s’agace de lire des théories du complot sur McLaren, et rappelle que si une équipe de Formule 1 joue les deux titres et dépense des centaines de millions de dollars chaque année pour y parvenir, elle n’a aucun intérêt à saborder une de ses propres voitures.

"Non, je pense que c’est la plus grande absurdité de tous les temps" a déclaré Jones à ABC. "Chaque saison, nous sommes confrontés à ces absurdités, à chaque fois. C’est soit Mark Webber contre Vettel, soit quelqu’un d’autre. C’est toujours la même chose, ’oh, il a une meilleure voiture que moi’ ou ’il bénéficie d’un traitement de faveur’."

"C’est complètement absurde. Ces équipes ne dépensent pas une fortune pour parcourir la moitié du globe afin de gêner une voiture ou d’en favoriser une autre. Je peux vous assurer que ces deux voitures bénéficient du même traitement. Je connais très bien Zak Brown, c’est un bon compétiteur, et il donnerait les mêmes chances à ces deux gars."

Jones s’agace des voix de personnes qui n’ont aucune connaissance sur le fonctionnement de la F1, ou préfèrent le mettre de côté pour créer de la controverse quitte à dire des choses qui n’ont aucun sens : "Je pense que s’il s’agissait de tennis, je vous jure, ils diraient qu’on donne à ce type la mauvaise raquette ou quelque chose comme ça."

"C’est n’importe quoi. Ensuite, tous les prétendus experts sortent du bois, avec leurs opinions sur ceci, cela et autre chose. La moitié d’entre eux ne sauraient pas distinguer l’avant de l’arrière d’une voiture, mais ils sont libres de donner leur avis, qu’il soit nécessaire ou non. C’est tout simplement absurde."