Red Bull envisagera la promotion d’Isack Hadjar après la pause estivale

Le Dr Helmut Marko n’exclut pas une promotion pour Isack Hadjar en 2026.

Conseiller de longue date de Red Bull en F1, il n’a cessé de vanter les mérites du jeune rookie français de 20 ans tout au long de la saison.

L’Autrichien s’est confié sur Hadjar dans les colonnes de L’Équipe.

"Ses prestations sont vraiment bonnes. Il n’a rien fait de stupide. Il est régulièrement plus ou moins en Q3, mais ce qui m’importe le plus, c’est la rapidité avec laquelle il s’adapte. Je ne sais pas combien de circuits il connaissait avant de débarquer, et après trois tours, il est dans les temps. En plus, il s’est calmé à la radio. Il n’a plus ses conversations énervées. Il se développe et pour beaucoup de monde, c’est une grosse surprise. Même pour moi."

"Isack, c’est un pilote à part. Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai pensé que c’était un nouveau Prost. Il sait regarder et prendre toutes les informations qui viennent. Sa manière de réfléchir avant de parler également. Depuis que la pression est partie, il a développé un très bon sens de l’humour aussi. C’est aussi dans son caractère d’être dur."

Cette adaptation pourrait s’avérer très utile pour Hadjar s’il est appelé à remplacer Yuki Tsunoda l’année prochaine, alors que Red Bull Racing poursuit sa quête insaisissable d’un équipier compétitif pour Max Verstappen.

C’est ce qu’il a confié au Red Bull Ring aujourd’hui.

"Nous allons d’abord terminer cette grosse demi-saison sereinement et après la pause estivale, nous réfléchirons. Le promouvoir est évidemment une possibilité."

"Nous avons également des contrats avec Liam Lawson et Yuki Tsunoda que nous pouvons prolonger à long terme."

"Liam a fait une belle qualification ici, il semble retrouver le niveau que nous lui connaissions chez Racing Bulls l’an dernier."