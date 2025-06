Officiel : D’Ambrosio dirigera Ferrari pour la course, Vasseur rentre pour ’des raisons personnelles’

Ferrari a annoncé que son directeur d’équipe, Frédéric Vasseur, ne serait pas présent sur le circuit pour le Grand Prix d’Autriche aujourd’hui.

Le Français, présent depuis jeudi dans le paddock du Red Bull Ring a été contraint de rentrer chez lui "pour raisons personnelles" selon la Scuderia.

Ferrari confirme qu’il sera remplacé dans ses tâches du jour par son directeur adjoint, Jérôme d’Ambrosio.

Ferrari n’a fourni aucun autre détail concernant l’absence de Vasseur mais les spéculations de ces derniers jours sont évidemment dans toutes les têtes.

L’ancien pilote de F1 belge avait été recruté par Vasseur l’an dernier pour l’aider à gérer la Scuderia notamment en piste.

Au mois de mars, à l’ouverture de la saison, il s’était expliqué sur la façon dont il fonctionnerait en tandem avec Vasseur cette saison. Et il révèlait que l’on devrait le voir plus souvent à la tête de l’équipe pendant les Grands Prix puisqu’il faut préparer la saison 2026 à l’usine.

"On fonctionne d’une manière particulière puisqu’on se partage ce rôle. Fred est le patron de l’écurie mais je l’assiste sur tous les sujets. Ca peut passer de sujets performance, de pilotes à des sujets d’usine, de ressources humaines ou de la finance. Je ferai plus ou moins 18 Grands Prix mais on va s’assurer qu’il y ait un de nous deux à l’usine, surtout en prévision de 2026, qui est un gros projet."