La Formule 1 prolonge le GP d’Autriche jusqu’en 2041

L’emblématique Grand Prix d’Autriche restera au calendrier de la F1 jusqu’en 2041 inclus, suite à la prolongation à long terme du contrat de la Formule 1 avec le promoteur Projekt Spielberg GmbH & Co KG, qui appartient à Red Bull.

Le Grand Prix d’Autriche possède une longue et prestigieuse histoire en Formule 1, ayant figuré 37 fois au calendrier, la première course ayant eu lieu en 1964.

Le Red Bull Ring, situé dans les montagnes de Styrie, a accueilli l’événement pour la première fois en 1970 et offre l’un des décors les plus pittoresques pour une course de Formule 1. Les pilotes sillonnent ce circuit de 4,3 km, réputé pour ses dénivelés et son alternance de virages à haute et basse vitesse qui favorisent les duels.

Le circuit a disparu du calendrier en 2004, mais en 2010, feu Dietrich Mateschitz a investi dans le Red Bull Ring, finançant des rénovations qui ont revitalisé l’installation et permis son retour en 2014.

Depuis lors, le Grand Prix est devenu un favori des fans et des pilotes. De nombreux grands noms des 75 ans d’histoire de la Formule 1 sont montés sur la plus haute marche du podium en Autriche, dont Alain Prost, Niki Lauda, ​​Michael Schumacher et Alan Jones.

Quatre pilotes de la grille actuelle ont également remporté la victoire en Autriche : Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et George Russell ont tous triomphé au Red Bull Ring, Verstappen détenant le record du plus grand nombre de victoires avec cinq victoires (quatre sous le nom de Grand Prix d’Autriche et une sous le nom de Grand Prix de Styrie en 2021).

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré : "L’Autriche est depuis longtemps une course incroyablement spéciale pour la Formule 1. C’est donc formidable que nous ayons assuré la pérennité d’un Grand Prix si profondément ancré dans l’histoire de ce sport."

"La vision et la passion de Dietrich Mateschitz ont permis à la course de bénéficier de l’investissement et de l’attention nécessaires pour redevenir un événement exceptionnel au calendrier de la Formule 1."

"Chaque année, retrouver les magnifiques montagnes de Styrie est un moment fort – une expérience qui suscite une émotion incroyable chez nos pilotes, nos équipes et nos fans, créant une atmosphère unique."

"Je tiens à remercier sincèrement Mark Mateschitz, Thomas Überall et son équipe pour leur dévouement indéfectible à l’excellence, ainsi que nos incroyables fans autrichiens, dont l’enthousiasme et la fidélité continuent de sublimer cette course emblématique."

Mark Mateschitz a ajouté : "Je suis ravi que la Formule 1 reste au Red Bull Ring pour de nombreuses années encore. Je suis fier de perpétuer l’héritage de mon père et de préserver la riche histoire du sport automobile en Styrie et au Red Bull Ring – avec et, surtout, pour les habitants de la région. » Les liens étroits de l’Autriche avec la Formule 1 constituent une excellente base pour notre partenariat à long terme. Ensemble, nous entendons poursuivre cette réussite pendant de nombreuses années."

Thomas Überall, directeur général du Red Bull Ring, a déclaré : "Cet engagement à long terme de la Formule 1 envers nous est un grand honneur et un formidable défi que nous sommes heureux de relever au nom des fans et de la région de Murtal."

"Ce nouveau contrat revêt une importance inestimable pour l’avenir. La pérennité du Grand Prix d’Autriche suscitera de nouveaux investissements dans les infrastructures et représentera une valeur ajoutée considérable pour la région de Murtal, pour la Styrie et pour l’Autriche."