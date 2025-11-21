Red Bull doit trouver ’plus d’adhérence’ et ’plus de performance’ à Las Vegas

Max Verstappen a terminé la première journée d’essais en neuvième position à Las Vegas, mais il ne s’inquiète pas pour la suite de son week-end. Le pilote Red Bull a en effet manqué de temps pour faire un chrono en pneus tendres à cause des drapeaux rouges en fin d’EL2.

Il explique toutefois que les conditions sont bien meilleures qu’en tout début de week-end et que cela va encore aller vers le mieux, ce qui permettra de préparer avec plus de précision la suite du week-end.

"C’est une journée correcte. C’est juste difficile de savoir quoi faire avec toutes ces interruptions" a déclaré Verstappen. "Nous devons encore améliorer un peu la voiture pour trouver plus d’adhérence."

"La piste s’améliore considérablement à chaque séance, nous allons donc nous concentrer là-dessus pour prédire le niveau final d’adhérence et voir comment gérer les pneus en qualifications et en course."

Quant à savoir si Red Bull peut reproduire sa compétitivité sur les circuits à faible appui aérodynamique à Las Vegas, Verstappen reste prudent car les conditions sont très particulières.

"Il fait beaucoup plus froid ici et la surface est très glissante, donc on ne peut pas comparer avec d’autres circuits simplement parce que l’appui aérodynamique est faible. Il n’est donc pas évident d’être rapide ici."

Yuki Tsunoda se sent mieux au volant et il explique qu’il commence à bien comprendre la RB21, ce qui est un discours un peu problématique quand il dispute sa 20e course dans cette monoplace. Mais il est en tout cas confiant pour la suite.

"J’ai confiance, mais c’est dommage qu’il y ait eu ces problèmes en EL2. Le rythme est là, c’est différent de ce que j’ai ressenti en EL1 mais ça fait partie de l’apprentissage. Je me rattrape, ça va mieux au fil des séances et on teste des choses en vue de demain" a déclaré Tsunoda.

"Je commence à apprendre cette voiture, surtout sur les pistes à faible adhérence comme ici, on veut être en confiance pour garder le contrôle. Et ça montre que j’ai confiance et que j’ai les choses sous contrôle. Je dois faire un peu mieux mais c’est positif."

Le Japonais veut trouver de la performance face aux autres top teams : "On verra, je n’étais pas très rapide en EL2, Ferrari est assez rapide, ces quatre équipes sont très serrées, et on doit trouver un peu plus de vitesse avec la voiture. Mais je suis sûr qu’on trouvera quelque chose avant demain."