Antonelli 2e : Mercedes F1 confirme être dans le coup à Las Vegas

La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Las Vegas a offert un tableau contrasté pour les pilotes Mercedes F1 : Kimi Antonelli s’est illustré avec un remarquable deuxième temps alors qu’il découvre le circuit, tandis que George Russell a conclu la session en septième position, tout en restant prudemment optimiste.

Tous deux soulignent l’importance cruciale de l’évolution spectaculaire de la piste dans le Nevada.

Auteur d’un début de week-end convaincant, Antonelli confie avoir été surpris par l’écart de comportement entre les deux séances.

"Je me suis senti bien dans la voiture. Il reste encore pas mal de travail, mais c’est un bon début de week-end," analyse-t-il.

La première session, disputée sur un bitume encore glissant, a demandé une grande prudence.

"Le grip était assez choquant lors de la première séance, mais l’évolution était incroyable, donc on s’attend à la même chose demain."

Le pilote italien insiste sur la nécessité de suivre ces changements rapides de conditions, un défi classique des tracés urbains.

"Nous devons continuer à évoluer avec le grip et ajuster la voiture en fonction de la piste. Ensuite, en qualifications, c’est le genre de séance où vous voulez être le dernier en piste, mais c’est compliqué avec les drapeaux rouges. Il faut donc trouver le bon compromis."

George Russell, qui avait affiché une bonne vitesse avant les interruptions, préfère rester mesuré après une journée qu’il juge prometteuse mais pas décisive.

"Nous sommes dans le match. Il faut être réalistes. Il y avait beaucoup d’attentes autour de nous en arrivant ce week-end."

"Nous avons beaucoup changé la voiture depuis l’an dernier. Nous l’avons clairement améliorée au fil de la saison, mais ça ne veut peut-être pas dire qu’elle est aussi compétitive qu’il y a douze mois ici."

Il note toutefois que la hiérarchie reste très serrée : "Nous sommes dans le coup, mais c’était vraiment proche. Lando, Verstappen et Leclerc étaient rapides en EL1, Kimi aussi, donc tout sera serré."

"Je ne veux pas m’avancer. Nous n’étions pas exactement en train de mettre le feu aux feuilles de temps."

"Nous sommes dans le coup, mais ce n’est clairement pas gagné d’avance."