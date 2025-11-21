Ferrari : Leclerc n’exclut pas de jouer la pole à Las Vegas

Charles Leclerc a terminé troisième de la première journée à Las Vegas mais il devra passer devant les commissaires pour ne pas avoir mis sa voiture en condition d’être dépannée à la fin des EL2, quand il a subi un problème de boîte de vitesses entre les deux drapeaux rouges.

Le pilote Ferrari a été accusé d’abord de ne pas avoir remis le volant, mais dément cette information. Il n’a en revanche pas mis le bon mode électrique mais ne s’inquiète pas d’une pénalité qui pourrait tomber.

"Le volant était remis, il y a eu une incompréhension mais je pense que tout ira bien" a déclaré Leclerc, avant de revenir sur sa journée, terminée au troisième rang. "Nous ne sommes pas dans une mauvaise situation mais on doit attendre."

"Mercedes est forte, McLaren et Red Bull sont dans la lutte et ce sera serré. J’espère que l’on pourra progresser et se battre pour la pole demain, mais c’était un vendredi positif, notre rythme était positif aujourd’hui."

"Il faudra anticiper quelles seront les conditions demain pour nous assurer de partir du bon pied demain. J’ai une idée assez claire de ce que je veux faire avec la voiture pour la faire progresser et on verra demain si c’est le bon choix."

Lewis Hamilton a terminé dixième mais il n’a pas pu faire le chrono qu’il souhaitait en deuxième partie de journée à cause des diverses interruptions. Il reste néanmoins positif quant à ses chances pour la suite du week-end.

"C’était plutôt correct. Je me sentais bien en EL1, et on a amélioré la voiture en EL2. Je me sentais bien dans le premier secteur, mais on a eu des drapeaux jaunes et rouges qui se sont mis en travers de mon chemin. On est tous dans le même bateau mais je suis impatient pour demain" assure le septuple champion du monde.

Mise à jour à 8h31 : Aucune pénalité ou réprimande pour Leclerc. Dans une déclaration, les commissaires ont fait savoir que "le pilote a expliqué qu’avant de sortir de la voiture, il avait essayé de la mettre au point mort, mais qu’il n’avait pas réussi."

"Il a alors coupé le moteur et quitté la voiture. Les commissaires ont essayé de mettre la voiture au point mort, mais sans succès. Le pilote a alors tenté d’aider les commissaires en redémarrant la voiture pour essayer de la mettre au point mort, mais les commissaires, estimant que la voiture n’était pas sûre, lui ont demandé de ne pas le faire."

"Il a finalement convaincu les commissaires que la voiture était sûre et a coupé le contact."