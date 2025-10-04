Red Bull confirme des discussions avec Alex Dunne

Le Dr Helmut Marko a confirmé les rumeurs liant Alex Dunne à un futur chez Red Bull, avec potentiellement un baquet en Formule 1 à la clé à moyen terme.

La séparation de l’Irlandais de 19 ans avec le programme junior de McLaren a été annoncée à Singapour, déclenchant immédiatement des rumeurs d’un transfert chez Red Bull.

S’adressant à Sky Deutschland à Singapour, Marko a admis que des discussions étaient en cours.

"Alex Dunne est un jeune pilote très rapide et agressif. Il correspond bien à Red Bull. Maintenant qu’il est disponible, c’est quelqu’un avec qui nous allons certainement discuter."

Marko a toutefois précisé que Dunne avait "commis beaucoup d’erreurs", mais ses commentaires soulignent que les rumeurs qui circulent dans le paddock sont fondées. Dunne devrait se voir offrir une autre saison en Formule 2 par Red Bull avant un potentiel futur en F1.

La situation des pilotes chez Red Bull reste très ouverte au-delà de Max Verstappen, qui est le seul pilote assuré d’être présent en 2026. Isack Hadjar est également sous contrat, mais on ne sait pas encore s’il sera promu dans l’équipe senior ou s’il restera le chef de file chez Racing Bulls.

Yuki Tsunoda devrait partir chez Aston Martin F1 en tant que pilote de réserve soutenu par Honda, après la confirmation du départ à venir de Felipe Drugovich, tandis qu’Arvid Lindblad devrait faire ses débuts en Formule 1 avec Racing Bulls. L’avenir de Liam Lawson est incertain, mais il devrait obtenir une deuxième saison si Hadjar est bien promu.

Les spéculations continuent également sur un éventuel retour d’Alex Albon chez Red Bull en tant que coéquipier de Verstappen.

Un porte-parole de l’équipe n’a pas voulu les éteindre à Singapour : "Nous n’avons rien à dire à ce sujet ou sur les autres rumeurs. Aucune décision n’a été prise concernant le pilote qui épaulera Max Verstappen chez Red Bull Racing en 2026, ni concernant les deux baquets chez Racing Bulls."