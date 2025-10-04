Des pilotes ’plus occupés’ par l’aéro en 2026 mais un spectacle intact

L’arrivée d’un tout nouveau règlement aérodynamique en F1 en 2026 est évidemment une opportunité, mais aussi une inquiétude. En effet, les monoplaces arboreront des packages aérodynamiques mobiles, ce qui changera la manière de dépasser.

Mais selon les patrons d’équipes, et notamment James Vowles, il n’y a pas à s’inquiéter. Si les dépassements seront plus complexes, le directeur de Williams assure qu’ils seront bien présents.

"Les dépassements seront différents, mais ils auront lieu. Ce sera juste d’une manière différente de ce à quoi vous êtes habitués maintenant" a déclaré James Vowles, expliquant que les pilotes ont été rassurés au fil de leurs essais.

"Je l’ai dit ailleurs, mais les pilotes ont essayé une première fois et se sont dit ’ce n’est pas terrible’. Puis la deuxième fois ’c’est intéressant’. Puis à la troisième ou à la quatrième fois, comme ce sont des pilotes de course, ils ont vraiment accroché."

"Et il y a une manière très différente d’optimiser ça comme solution, et ils peuvent voir où l’avantage peut venir. Donc de ce point de vue, je pense que ce sera intéressant. Je crois que cela augmentera les dépassements, simplement pas dans les zones où vous pensez qu’ils seront."

"C’est probablement la bonne manière de le dire. Le défi est, franchement, que tout change. Donc il y a beaucoup d’apprentissages que nous faisons presque semaine après semaine, particulièrement sur le plan de l’énergie, comment l’utiliser de la manière la plus efficace possible ?"

Avec la gestion d’un moteur à l’hybridation renforcée et de deux modes aérodynamiques différents, les pilotes auront fort à faire dans leur voiture : "Je pense que, selon les règles telles qu’elles sont maintenant, ils seront plus occupés dans le cockpit."

"Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que ceux qui sortiront du lot comme ça seront ceux qui maîtrisent entièrement la voiture et ses comportements, puis qui pensent en dehors des sentiers battus."

"Les domaines qui seront différents… pour vous le dire correctement, c’est que vous pouvez presque remplir toute la batterie dans une zone de freinage, mais l’épuiser sur une ligne droite. C’est certain. Et donc ça crée une dynamique très différente de ce que nous avons cette année."

Steve Nielsen, team principal d’Alpine, ne s’inquiète pas de voir le spectacle réduit par cette technicité grandissante : "Honnêtement, je ne pense pas ajouter quoi que ce soit à ce que James a déjà dit."

"Je suis d’accord, plus rapide en ligne droite, plus lent dans les virages. Les temps au tour seront moins bons que ceux du moment, mais je ne crois pas que cela enlève au spectacle."

Andy Cowell, le directeur d’Aston Martin, est convaincu que les courses seront passionnantes, et que les modes aérodynamiques rendront les courses plus intenses. Selon lui, ce sera passionnant à suivre pour le public.

"Ce que nous ne savons pas exactement, c’est où tout le monde va se situer en niveaux d’efficacité énergétique et dans les aspects de performance aérodynamique, tant en mode virage qu’en mode ligne droite, et que cette performance relative jouera dans le spectacle de la course."

"Je pense que ça va être fascinant de voir comment tout cela se déploie. Chaque équipe apprend quelque chose de nouveau chaque semaine, à mesure que les systèmes mûrissent et que les simulations prennent forme."

"Et comme le dit James, à mesure que les pilotes s’impliquent et explorent. Ce sera fascinant pour le public de voir tout cela se dérouler aussi. Je pense que ce sera une grande saison."