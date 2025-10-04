Nielsen : Alpine F1 se laisse encore quelques courses pour le 2e pilote

Steve Nielsen a pris officiellement la parole pour la première fois lors d’un week-end de Grand Prix à Singapour.

Le nouveau directeur général d’Alpine F1, sous les ordres de Flavio Briatore, s’est exprimé sur son retour à Enstone et sa mission pour redresser l’équipe française, qui table clairement sur le règlement 2026 pour retrouver de la compétitivité après une saison 2025 à oublier.

Mais tout d’abord pourquoi un titre de directeur général et pas de directeur d’équipe ? Nielsen est clair.

"Flavio Briatore est le dirigeant. Je dirige Enstone et tout ce qui va avec. C’est ainsi que nous avançons, et nous sommes clairs en interne sur ce que sont ces responsabilités et comment elles sont réparties. C’est ainsi que nous fonctionnons."

Comment se sont passées ses retrouvailles avec l’usine ?

"C’est comme retourner dans son ancienne école. Vous avez déjà vécu ça ? Vous retournez dans votre ancienne école et certains éléments vous sont très familiers, mais ils vous semblent un peu plus petits que dans vos souvenirs. D’autres éléments sont nouveaux."

"C’est formidable d’être de retour. Ils m’ont très bien accueilli. Il y a des visages familiers, beaucoup de nouveaux visages, ce qui est également positif. Mais même si je suis dans le sport depuis longtemps, je n’ai pas fait partie d’une équipe depuis huit ans. Je dois donc en grande partie me mettre à jour et comprendre ce qui a changé au sein d’une équipe de course au cours des huit dernières années, et il y a énormément de changements."

"Des choses comme le plafond budgétaire n’existaient pas la dernière fois que j’ai fait partie d’une équipe. Maintenant, c’est le cas. Et c’est vraiment bizarre pour moi, car j’étais de l’autre côté lors des premières discussions en F1, puis cela a été adopté, mis en œuvre et appliqué par la FIA. Donc, être maintenant du côté de ceux qui doivent l’appliquer est une expérience totalement nouvelle pour moi. J’ai aussi beaucoup à apprendre de mon côté."

L’esprit d’Enstone est-il toujours bien vivant ?

"Absolument. Bien sûr que oui. C’est un endroit formidable. Il y a de grands talents là-bas. Ce que nous mettons en piste actuellement ne reflète pas les compétences et les installations dont nous disposons, et c’est notre travail de changer cela."

Alpine F1 aborde 2026 avec une incertitude encore du côté de son duo de pilotes. Franco Colapinto a progressé lors des dernières courses et a même devancé Pierre Gasly lors de plusieurs qualifications. Quand pouvons-nous espérer connaître le choix pour le deuxième pilote pour l’année prochaine ?

"Tout d’abord, c’est difficile pour tous les nouveaux pilotes qui arrivent. Nous avons vu des hauts et des bas chez beaucoup d’entre ceux qui viennent de la F2. Cinq sont arrivés de la F2 l’année dernière, ce qui est bien. Franco a connu des débuts difficiles. Je pense que nous avons vu les choses s’équilibrer et se calmer un peu. Il a maintenant pris la mesure de Pierre lors des deux ou trois dernières courses. Il est donc à égalité avec lui, ce qui est bien. Nous ne savons pas où cette courbe s’arrêtera, si elle va continuer. Nous espérons que ce sera le cas. Ensuite, nous prendrons notre décision concernant Franco et tous ceux qui seront en lice lorsque nous devrons le faire. Mais nous sommes encore à quelques courses d’une décision."

Y a-t-il du nouveau concernant l’avenir de Jack Doohan ? Pourra-t-il revenir comme titulaire ? Ou restera-t-il dans un rôle de pilote de réserve ?

"Jack fait toujours partie de notre programme. Il a piloté pour nous lors des premières courses de la saison. Nous avons procédé à un changement. Franco est désormais au volant. Nous évaluons constamment nos options. Comme je l’ai dit au début, nous prendrons des décisions lorsque nous le devrons, mais je ne peux pas vous dire s’il pilotera à nouveau ni quand."