Gasly estime avoir perdu gros au départ à Miami à cause de Verstappen

Pierre Gasly a vécu un Grand Prix de Miami particulièrement frustrant, estimant que l’incident impliquant Max Verstappen dès le premier tour lui a coûté jusqu’à six positions, avant de voir sa course définitivement compromise plus tard par un accrochage avec Liam Lawson.

Parti depuis la neuvième place sur la grille, le pilote Alpine avait pourtant réalisé un excellent envol, se retrouvant rapidement en position de gagner plusieurs rangs. Mais la situation a brutalement basculé à la sortie du deuxième virage, lorsque la Red Bull de Max Verstappen, en mode 360°, s’est retrouvée au ralenti en pleine trajectoire.

Pris au piège, Gasly n’a eu d’autre choix que de freiner violemment pour éviter la collision, coincé entre Lewis Hamilton à sa droite et George Russell à sa gauche. Une manœuvre d’évitement qui a eu des conséquences immédiates sur sa position en piste.

"Honnêtement, c’est l’une de ces situations où j’ai pris un très bon départ, et si j’avais pris un moins bon départ, j’aurais en fait terminé le premier tour dans une meilleure position," a-t-il expliqué.

"C’était donc assez malchanceux, un mauvais timing. À la sortie du virage 1, j’étais septième, voire proche de la sixième place, puis j’ai vu revenir Max vers la piste et j’ai dû freiner pour l’éviter, car il était évidemment extrêmement lent."

Le Français raconte ensuite l’effet domino provoqué par cet incident.

"Ensuite, je me suis fait avaler par tout le peloton derrière moi. Je pense que nous avons perdu cinq ou six positions à ce moment-là."

Malgré ce coup du sort, Gasly ne se montrait pas excessivement inquiet quant à ses chances de revenir dans la course, estimant disposer du rythme nécessaire. Mais ses espoirs ont été anéantis par un second incident, cette fois avec Liam Lawson, qui a mis fin à sa course de manière spectaculaire.

Avant même la décision des commissaires - qui ont finalement attribué l’accrochage à une défaillance de la boîte de vitesses de la Racing Bulls, évitant ainsi toute pénalité - Gasly livrait son analyse de la manœuvre.

"Je savais qu’il était là, je savais que nous étions côte à côte. Je savais qu’à ce moment-là, il allait probablement devoir accepter de perdre la position, mais je savais qu’il allait quand même essayer, donc c’est pour cela que j’ai laissé l’espace pour une voiture et demie à l’intérieur, afin qu’il ait au moins le choix de rester là s’il le voulait vraiment."

Le Français reconnaît toutefois une part de responsabilité dans l’issue de l’action.

"Je n’ai pas encore vu exactement les images, mais clairement, c’était trop optimiste de ma part de penser qu’il avait assez d’espace et que je pouvais m’en sortir."

"Sans cet incident avec Max au départ, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation. Mais avec des si... Au final, c’est le sentiment d’avoir laissé échapper une belle opportunité de marquer de bons points."