Racing Bulls va préparer ses voitures à l’usine pour Imola

Racing Bulls disputera sa course la plus à domicile ce week-end, puisque son quartier général de Faenza est situé à une quinzaine de kilomètres d’Imola, où se tiendra le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Isack Hadjar est heureux de courir à domicile et de retrouver un circuit qu’il connait bien et qui lui a réussi par le passé.

"Je suis très enthousiaste pour ce week-end, car ce sera l’une des courses locales de l’équipe. C’est la première course en Europe pour cette saison, et cela fait du bien d’être à la maison. Imola est un circuit que je connais très bien" a déclaré Hadjar.

"J’ai également gagné ici l’année dernière en F2, ce qui me donne un peu plus de confiance. Notre voiture a fait beaucoup de tours sur ce circuit, et c’est certainement celui où nous avons le plus de kilomètres. J’espère que ce sera un avantage pour nous. J’ai hâte de reprendre la compétition après Miami et d’entamer ce triplé de courses."

Liam Lawson a déjà couru à Imola, mais jamais en Formule 1, comme son équipier. Il est impatient car il apprécie ce circuit : "C’est un sentiment très agréable de participer à l’une des courses locales de l’équipe ce week-end."

"Imola est une ville emblématique, avec beaucoup d’histoire, c’est excitant de courir ici en Formule 1 pour la première fois. Imola est un circuit très rapide, qui exige un pilotage engagé. Nous avons trois semaines importantes à venir avec le début du triplé de courses, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour obtenir un bon résultat."

Racing Bulls espère continuer sur sa bonne lancée de Miami, où Hadjar a marqué un point. L’avantage pour l’équipe est de ne pas avoir à faire la préparation des voitures sur le circuit, mais directement dans l’usine.

"Imola est l’un des circuits de course classiques du calendrier, relativement étroit par rapport aux normes modernes et comprenant un mélange de virages à faible vitesse et à grande vitesse, ainsi que des changements d’élévation" a déclaré Tim Goss, directeur technique.

"C’est le circuit préféré des pilotes. Nous arrivons ici avec le petit bonus d’une certaine familiarité grâce aux activités de pré-saison sur ce circuit et sur la base d’une solide performance à Miami."

"Imola est l’un de nos GP nationaux, ce qui nous donne la liberté de préparer entièrement la voiture à l’usine située à côté. La lutte en milieu de peloton reste incroyablement serrée et chaque performance, préparation et exécution fera la différence."

"Nous arrivons avec une confiance accrue dans notre compréhension de la façon de tirer le meilleur parti de la voiture après le travail de réglage effectué lors de la dernière course et quelques mises à jour aérodynamiques qui devraient, je l’espère, nous permettre de rester dans la lutte."