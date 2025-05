Albon et Sainz permettent à Williams F1 de ’doubler la quantité’ de travail

Williams F1 a connu son premier couac de communication entre les deux pilotes, Alex Albon et Carlos Sainz, lors de la course de Miami. James Vowles, le patron de l’équipe, explique pourquoi il y a eu un ordre communiqué en deux temps alors qu’il aurait fallu que l’information circule en temps réel pour qu’aucun pilote ne soit frustré.

"Alex avait un problème de refroidissement, nous avions besoin d’air dans son radiateur, et vous pouvez le faire de deux manières : vous pouvez dépasser ou vous pouvez reculer de plus d’une seconde" a déclaré Vowles.

"Parce que la communication était presque aussi longue que celle par radio avec les ingénieurs, il y avait une discussion en cours. Alors qu’un [ingénieur] allait parler au pilote et lui disait ’ne t’inquiète pas, Alex n’attaquera pas’, le second était encore en train de débattre ’dis-moi ce que nous devons faire ici et ce que nous devons faire là’, parce que ce n’était pas clair. C’est à nous d’y remédier."

"Pour Carlos, sa frustration était qu’il pensait qu’Alex avait désobéi aux ordres ou qu’un ingénieur l’avait fait. Ce n’est pas le cas. C’est à nous de nous assurer que nous réglons le problème sur le mur des stands. Je peux vous garantir que cela ne se reproduira plus avec ce que nous avons changé."

Vowles détaille les raisons pour lesquelles l’information n’a pas circulé assez vite, et explique que Williams saura ne pas reproduire cette erreur en étant plus ferme lorsque des décisions sont prises.

"Les ingénieurs de course sont souvent des perroquets. Donc, si vous leur donnez un long discours, ils doivent commencer à réfléchir et à le découper. Si vous donnez une instruction - ’ne pas dépasser’ - je vous garantis qu’elle sera transmise aux voitures et que celles-ci ne dépasseront pas. Ce n’est pas ce que nous avons fait."

"Nous avons longuement discuté de ce qui n’allait pas, du virage dans lequel cela n’allait pas et de la manière de l’atténuer, tout en intégrant une instruction. J’ai laissé les choses se dérouler en temps réel. Ensuite, nous avons eu une discussion au cours de laquelle nous avons établi un protocole adéquat pour la suite des opérations."

"Il suffit que ce soit court, concis, précis, que la bonne personne communique avec les bonnes personnes, au bon moment, c’est tout. Ce n’est pas difficile. Et même si cela peut paraître dur, il ne faut pas être humain. Il faut simplement dire ’faites ceci, faites cela maintenant, nous en reparlerons plus tard’."

Vowles pense que Sainz n’a pas non plus eu à ronger son frein car "Alex n’est pas politisé, ce qui est différent de ce qu’il connaissait avant" chez Ferrari. Cela a ainsi permis de clarifier rapidement la situation sans laisser de malentendu.

Dans le peloton, Williams possède l’un des duos de pilotes les plus solides et les plus expérimentés, et Vowles s’en félicite. Le Britannique est en effet convaincu que cela aide grandement son équipe dans la lutte contre ses rivales.

"Je ne peux pas évaluer, et je n’aime pas. Mais vous avez besoin de deux pilotes... si vous regardez sur la grille, qui sont ceux qui ont vraiment deux bons pilotes ? Et je l’ai toujours dit, nous avons la chance d’avoir deux pilotes de classe mondiale."

"Il ne s’agit pas seulement de la façon dont ils conduisent la voiture, mais aussi de la façon dont nous développons la voiture tout au long de la saison. Je suis convaincu que nous avons gagné en performance depuis les essais de Bahreïn et que nous en sommes là aujourd’hui. Une partie de cette performance est due à l’évolution de l’aileron avant."

"Il s’agit en grande partie de la façon dont nous extrayons les performances de l’ensemble. Et avec deux pilotes, vous pouvez en fait doubler la quantité d’efforts dans la direction des réglages, ce qui nous a permis d’arriver là où nous sommes aujourd’hui. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’avec un seul de ces pilotes, nous n’aurions jamais pu être aussi rapides qu’à Miami."