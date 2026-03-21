McLaren F1 ’ne pensera plus’ à ses problèmes quand elle retrouvera la victoire
Brown se montre résilient et assure que des jours meilleurs arrivent
McLaren F1 a connu un début de saison difficile, mais l’équipe n’est pas démobilisée, et Zak Brown est convaincu qu’elle va redresser la barre rapidement. Le PDG de l’équipe doit gérer un retour en arrière important, avec trois abandons en deux courses alors que l’équipe venait de gagner les deux titres mondiaux en 2025.
S’exprimant lors d’un débriefing d’après-course devant le personnel de l’usine McLaren, l’Américain a souligné les points positifs et indiqué que des jours meilleurs se profilaient à l’horizon, et il est convaincu que les choses vont rapidement progresser.
"Nous avons les deux meilleurs pilotes du monde, nous avons la meilleure équipe de course au monde, nous avons la meilleure culture d’écurie, alors allons-y, partons au Japon, faisons courir ces voitures, nous allons tous continuer à faire ce que nous savons faire" a déclaré Brown.
"J’ai hâte que nous gagnions des courses. Je vous garantis que lorsque nous gagnerons notre prochaine course, ce qui arrivera tôt ou tard, nous ne penserons plus aux relevés de vitesse, aux batteries ou quoi que ce soit d’autre, nous nous dirons simplement ’nous gagnons des Grands Prix’."
L’équipe n’a marqué que 18 points jusqu’à présent et occupe une lointaine troisième place au championnat des constructeurs. Avant l’appel à la mobilisation de Brown, le directeur de l’équipe McLaren, Andrea Stella, a livré une évaluation honnête de la situation, tout en soulignant les leçons précieuses tirées de ces deux premières manches.
"L’aspect le plus préjudiciable du fait de ne pas pouvoir participer est la perte de points au championnat" a déclaré Stella. "Si, pour l’instant, Mercedes semble être dans une catégorie à part et que nous sommes un peu plus proches de Ferrari, nous courons évidemment avec l’ambition de viser des résultats importants."
"Nous perdons simplement du terrain. Ces points auraient pu être importants à la fin de la saison. Par conséquent, le problème majeur de ce qui s’est passé est de ne pas avoir marqué de points. C’est aussi assez regrettable et décevant pour nos fans et pour nos partenaires, d’un point de vue commercial et technique."
"Il y a donc évidemment plusieurs inconvénients, et chaque tour est important en 2026. En même temps, je pense que nous apprenons très rapidement. Avec ce que nous avons appris en Australie et lors du Sprint, nous pensons être désormais dans une bonne position, particulièrement en ce qui concerne l’exploitation du moteur."
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